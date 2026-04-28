Colo Colo está cerca de vivir un importante cambio dirigencial. Aníbal Mosa busca el control total de Blanco y Negro mediante una Oferta Pública de Acciones (OPA), algo que marcaría un antes y un después en la concesionaria que controla los destinos albos.

Esta movida del puertomontino vendría de la mano con la salida de Alfredo Stöhwing y Ángel Maulen, quienes dejarán la mesa directiva este miércoles. Además, otro que se iría será Eduardo Loyola, actual vicepresidente de ByN.

Con estos datos sobre la mesa, hay que acomodar nuevamente el directorio, algo que Mosa ya está maquinando pensando en su siguiente periodo como presidente del Cacique.

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Aníbal Mosa busca fortalecer lazos con el Club Social y Deportivo Colo Colo

En ese sentido y de acuerdo a información de ADN Radio, el timonel del Popular está evaluando darle el puesto de vicepresidente de Blanco y Negro a un miembro del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Aníbal Mosa hizo movidas para tener un control total de Colo Colo de acá en adelante. | Foto: Photosport.

El mencionado medio afirmó que el puertomontino busca fortalecer sus relaciones con un CSD que quedaría muy disminuido y sin ningún tipo de poder al interior de la concesionaria ante la salida del Bloque Vial.

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Habrá que ver si Edison Marchant y Eduardo Ugarte siguen como representante del Club Social y Deportivo a partir del miércoles y si uno de ellos ocupará el puesto de vicepresidente como segundo al mando detrás de Aníbal Mosa.

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En síntesis

Aníbal Mosa busca el control total de Blanco y Negro mediante una OPA estratégica.

busca el control total de Blanco y Negro mediante una estratégica. Alfredo Stöhwing , Ángel Maulen y Eduardo Loyola dejan la mesa directiva este miércoles .

, Ángel Maulen y Eduardo Loyola dejan la mesa directiva este . El presidente Aníbal Mosa evalúa otorgar la vicepresidencia a un miembro del CSD Colo Colo.

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