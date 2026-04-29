Colo Colo vivirá un nuevo ciclo a nivel dirigencial bajo la concesión de Blanco y Negro. A pesar de que Aníbal Mosa seguirá como presidente del Cacique, ahora lo hará sin ningún tipo de oposición en el directorio.

Tras la OPA que presentó el puertomontino y la salida de los directores del Bloque Vial, ahora Mosa cuenta con siete asientos en la mesa del popular, teniendo la posibilidad de controlar a su antojo el club.

Este nuevo panorama fue analizado por el propio Mosa, quien no ocultó su felicidad y satisfacción tras haber dado este paso. Para el empresario de origen sirio es una enorme responsabilidad y da la posibilidad de agilizar varios procesos al interior de Blanco y Negro.

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Mosa ahora controlará a su antojo en Colo Colo

El presidente del Cacique aseguró que “la junta fue muy buena, todo el mundo pudo expresarse y también muchos de los accionistas que estaban aquí presentes y socios me demostraron su respeto y su cariño con respecto a esta decisión que estamos tomando”.

“Así que yo lo tomo con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad y es de esperar que parta una nueva era en Blanco y Negro, que tengamos tranquilidad, que podamos proyectar el futuro de la institución al mediano y largo plazo”, agregó.

Aníbal Mosa dio un paso clave en Blanco y Negro para tener control total de Colo Colo. | Foto: Photosport.

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En ese sentido, Mosa afirmó que “es una responsabilidad muy grande, la cual estoy dispuesto a asumirla con la misma transparencia, con el mismo trabajo que lo he hecho en los últimos 15 años que llevo en esta tremenda institución

“Requiere mayor trabajo, más dedicación, aunar los conceptos porque creo que en esta nueva etapa, como lo decía hace un momento, creo que tenemos que subirnos todos a este barco”, añadió.

Para cerrar, el dirigente avisó que “yo creo que podemos agilizar muchos procesos, especialmente cuando se tratan las ventanas de contrataciones, cuando tenemos ese tipo de cosas. Y es de esperar que tengamos una administración más ágil en la toma de decisiones”.

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En síntesis