Vientos de cambio asoman en Colo Colo, donde se definió el nuevo directorio de Blanco y Negro esta mañana. Es ahí donde aparece un viejo conocido en materia política, quien ingresa al alto mando de la concesionaria.

Se trata de Nicolás Monckeberg, exministro del Trabajo y Previsión social en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Tras el arribo de Cecilia Pérez a la presidencia de Azul Azul, otro hombre de confianza del ex mandatario arriba al archirrival.

“Abogado, profesor universitario, Colocolino de toda la vida”, es la descripción con que se presenta el ahora director de Blanco y Negro. Pero no solo fue ministro, sino que también tiene larga experiencia en política.

La trayectoria del nuevo director de Colo Colo

Nicolás Monckeberg, el nuevo director de Blanco y Negro en Colo Colo, tiene amplio currículum en la política nacional. Ligado a Renovación Nacional, fue concejal y también diputado, siendo Presidente de la Cámara entre 2012 y 2013.

Instagram: Nicolás Monckberg

El ahora integrante de Blanco y Negro tuvo uno de sus últimos trabajos con Sebastián Piñera en 2020, siendo Embajador de Chile en Argentina. Pese a su trayectoria política, es hombre de fútbol y acérrimo hincha albo.

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En un nuevo aniversario del título de Copa Libertadores, en 2021 Monckberg tecleó un emotivo mensaje diciendo que “hace 30 años salí del colegio, tomé la Intercomunal 24 amarilla y después de largas filas de casi 3 horas logré entrar al Monumental”.

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“Lloré con el tercer gol! El año pasado Daniel Morón me invitó a conocer a tocar la Copa y nos regaló la camiseta aniversario ! Gracias Colo Colo por tantas alegrías!”, cerró.