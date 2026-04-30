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U. Católica

“Deja de termear”: la pelea en redes sociales entre Juan Tagle y De Tezanos por U. Católica

Al ex presidente de los Cruzados no le gustó un cuestionamiento del periodista, quien es hincha de la UC.

Por César Vásquez

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Manuel de Tezanos y Juan Tagle se enfrentaron en "X".
© Instagram - PhotosportManuel de Tezanos y Juan Tagle se enfrentaron en "X".

Universidad Católica vivió una noche mágica en Copa Libertadores. Todo debía ser alegría, pero Juan Tagle y Manuel de Tezanos terminaron de las mechas en redes sociales.

Los Cruzados tenían un complejo encuentro en el torneo de clubes más importante de América ante Barcelona de Ecuador en condición de visita. Sin embargo, los dirigidos por Daniel Garnero se hicieron fuertes en Guayaquil y ganaron por 2-1.

El encontrón de Tagle y De Tezanos

La victoria de Universidad Católica los deja en lo más alto de su grupo con 6 puntos, igualando en esa posición con Cruzeiro. Venían de vencer a los de Belo Horizonte y también como visita, por lo que los Cruzados están en las nubes. Bueno, casi todos.

Manuel de Tezanos además de ser periodista, es reconocido hincha de la UC. Combinando sus dos pasiones, el comunicador habló del partido del club de Las Condes y criticó el ingreso de Martín Gómez en los últimos minutos ante el Ídolo del Astillero.

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Esta última situación no agradó para nada a Juan Tagle, quien hace solo unos días dejó de ser el presidente de Cruzados. Por esta razón, el dirigente le respondió a De Tezanos a través de la red social “X”. “Ni cuando ganamos de visita en Copa Libertadores a un rival importante y jugando bien está contento...”, indicó el directivo.

El periodista no se quedó atrás y escribió de vuelta. “Ni un 30 de abril después de ganar de visita en Copa Libertadores deja de termear por tuiter…“, señaló, en alusión a la fecha donde los hinchas de la UC recuerdan el título de 2016 ante Audax de forma agónica.

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Imagen: X

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“Siempre voy a defender a mi equipo. Saludos”, cerró Juan Tagle. Universidad Católica volverá a la cancha este domingo 3 de mayo, cuando enfrenten por la Copa de la Liga a Universidad de Concepción como visita a las 12:30 horas.

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