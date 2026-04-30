Tal como están las circunstancias en Copa Libertadores, es una posibilidad concreta que Universidad Católica continúe con actividad internacional en el segundo semestre, ya sea en este torneo o en la Sudamericana.

Por ello, esperan con atención la apertura del próximo mercado de fichajes en el mes de junio, pues gracias al dinero que ganaron hasta ahora durante la actual fase de grupos, irán por un refuerzo estelar para reforzar la plantilla de Daniel Garnero.

El periodista Coke Hevia reveló en Radio Pauta que la Católica ya tiene en carpeta el nombre que quiere el técnico argentino para sumar al mediocampo. Lo curioso es que se lo quitará a un rival actual de Libertadores como es Boca Juniors.

ver también ¿Para contratar fichajes top? El millonario botín que suma la UC tras su hazaña en la Libertadores

Católica sacará jugador a Boca para reforzarse en junio

Todo se generó a partir del rumor sobre la opción que el argentino Francisco González, actualmente en O’Higgins, pueda sumarse a la plantilla cruzada. “No tiene cupo de extranjeros“, respondió el comunicador, a lo que su compañero Nicolás Peric le preguntó “¿y qué pasa con (Matías) Palavecino?”.

Ahí fue donde Coke Hevia lanzó el bombazo. “La Católica busca un extremo por los dos costados que es chileno“, indicó sin dar nombres, para luego agregar que el club “sondea la posibilidad de Williams Alarcón“, en referencia al volante de Boca.

“Es una oportunidad de mercado“, complementa el conductor sobre el ex Unión La Calera que ya suma dos meses sin ver acción en el cuadro argentino, ni a nivel local ni internacional, pero que tiene contrato con el xeneize hasta diciembre del 2028.

Publicidad

Publicidad

Williams Alarcón, hoy en Boca, es el jugador que quiere firmar Católica en junio (Getty Images)

Los números de Williams Alarcón en 2026

Hasta el momento, el volante chileno apenas sumó 340 minutos en cancha durante cinco juegos, cuatro por el Apertura y uno en Copa Argentina, en los cuales recibió una tarjeta amarilla.

En síntesis

Williams Alarcón es el volante de Boca Juniors que Universidad Católica pretende fichar en junio.

es el volante de Boca Juniors que Universidad Católica pretende fichar en junio. Diciembre de 2028 es la fecha de término del contrato vigente del jugador con el xeneize.

es la fecha de término del contrato vigente del jugador con el xeneize. 340 minutos en cinco partidos oficiales es el registro estadístico del futbolista esta temporada.

Publicidad