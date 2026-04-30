¿Para contratar fichajes top? El millonario botín que suma la UC tras su hazaña en la Libertadores

Universidad Católica demostró que está para pelear en el Grupo D de la Copa Libertadores y este miércoles sumó un triunfo clave, puesto que le ganó a Barcelona en Guayaquil.
El cuadro cruzado se hizo fuerte en la humedad y el calor del Monumental ecuatoriano y venció por 2-1, gracias a las conquistas de Fernando Zampedri y Clemente Montes, en el primer tiempo.
La victoria es clave para el equipo de Daniel Garnero, debido a que provisoriamente queda en el primer lugar de la zona, igualada en 6 puntos con Boca Juniors y Cruzeiro.
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La Conmebol transformó a la Copa Libertadores en un certamen millonario, debido a los premios que entrega a los equipos participantes durante el desarrollo del evento.
En Cruzados SADP ya sacan cuentas positivas, debido a las dos victorias en calidad de visita del equipo de la franja, lo que hace crecer el patrimonio del club, únicamente pensando en los premios y dejando afuera el ítem de recaudación por los partidos de local.
Los dos triunfos que logró Universidad Católica en Belo Horizonte y Guayaquil se transforman en dinero, porque el club va a recibir 680 mil dólares por esos resultados, quedando tres partidos aún en disputa.
Universidad Católica celebró ante Barcelona. Foto: Adrian Nuques/API/Photosport
Ese dinero se agrega a los 3 millones de dólares que entrega la Conmebol a los equipos participantes en la fase de grupos, es decir, la tienda cruzada acumula 3.680.000 de dólares en premios, cifra que puede crecer.
Universidad Católica suma recursos frescos y los hinchas ya están pidiendo que sean invertidos en el plantel y así mejorar el equipo de cara al segundo semestre de 2026.
En síntesis
- Universidad Católica venció 2-1 a Barcelona en Guayaquil con goles de Zampedri y Montes.
- El equipo lidera el Grupo D con 6 puntos, igualando a Boca Juniors y Cruzeiro.
- El club acumula 3.680.000 dólares en premios tras sumar dos victorias como visitante en Libertadores.
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