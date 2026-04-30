¿Para contratar fichajes top? El millonario botín que suma la UC tras su hazaña en la Libertadores

Universidad Católica demostró que está para pelear en el Grupo D de la Copa Libertadores y este miércoles sumó un triunfo clave, puesto que le ganó a Barcelona en Guayaquil.

El cuadro cruzado se hizo fuerte en la humedad y el calor del Monumental ecuatoriano y venció por 2-1, gracias a las conquistas de Fernando Zampedri y Clemente Montes, en el primer tiempo.

La victoria es clave para el equipo de Daniel Garnero, debido a que provisoriamente queda en el primer lugar de la zona, igualada en 6 puntos con Boca Juniors y Cruzeiro.

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La UC saca cuentas alegres en la Copa Libertadores

La Conmebol transformó a la Copa Libertadores en un certamen millonario, debido a los premios que entrega a los equipos participantes durante el desarrollo del evento.

En Cruzados SADP ya sacan cuentas positivas, debido a las dos victorias en calidad de visita del equipo de la franja, lo que hace crecer el patrimonio del club, únicamente pensando en los premios y dejando afuera el ítem de recaudación por los partidos de local.

Los dos triunfos que logró Universidad Católica en Belo Horizonte y Guayaquil se transforman en dinero, porque el club va a recibir 680 mil dólares por esos resultados, quedando tres partidos aún en disputa.

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Universidad Católica celebró ante Barcelona. Foto: Adrian Nuques/API/Photosport

Ese dinero se agrega a los 3 millones de dólares que entrega la Conmebol a los equipos participantes en la fase de grupos, es decir, la tienda cruzada acumula 3.680.000 de dólares en premios, cifra que puede crecer.

Universidad Católica suma recursos frescos y los hinchas ya están pidiendo que sean invertidos en el plantel y así mejorar el equipo de cara al segundo semestre de 2026.

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En síntesis

Universidad Católica venció 2-1 a Barcelona en Guayaquil con goles de Zampedri y Montes .

venció 2-1 a Barcelona en Guayaquil con goles de y . El equipo lidera el Grupo D con 6 puntos , igualando a Boca Juniors y Cruzeiro.

con , igualando a Boca Juniors y Cruzeiro. El club acumula 3.680.000 dólares en premios tras sumar dos victorias como visitante en Libertadores.

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La tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores