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Copa Libertadores

¿Para contratar fichajes top? El millonario botín que suma la UC tras su hazaña en la Libertadores

El elenco cruzada lleva dos victorias en calidad de visita en el certamen continental, lo que conlleva un millonario premio monetario.

Por Carlos Silva Rojas

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Universidad Católica celebró en Guayaquil.
© PhotosportUniversidad Católica celebró en Guayaquil.

Universidad Católica demostró que está para pelear en el Grupo D de la Copa Libertadores y este miércoles sumó un triunfo clave, puesto que le ganó a Barcelona en Guayaquil.

El cuadro cruzado se hizo fuerte en la humedad y el calor del Monumental ecuatoriano y venció por 2-1, gracias a las conquistas de Fernando Zampedri y Clemente Montes, en el primer tiempo.

La victoria es clave para el equipo de Daniel Garnero, debido a que provisoriamente queda en el primer lugar de la zona, igualada en 6 puntos con Boca Juniors y Cruzeiro.

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La UC saca cuentas alegres en la Copa Libertadores

La Conmebol transformó a la Copa Libertadores en un certamen millonario, debido a los premios que entrega a los equipos participantes durante el desarrollo del evento.

En Cruzados SADP ya sacan cuentas positivas, debido a las dos victorias en calidad de visita del equipo de la franja, lo que hace crecer el patrimonio del club, únicamente pensando en los premios y dejando afuera el ítem de recaudación por los partidos de local.

Los dos triunfos que logró Universidad Católica en Belo Horizonte y Guayaquil se transforman en dinero, porque el club va a recibir 680 mil dólares por esos resultados, quedando tres partidos aún en disputa.

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Universidad Católica celebró ante Barcelona. Foto: Adrian Nuques/API/Photosport

Universidad Católica celebró ante Barcelona. Foto: Adrian Nuques/API/Photosport

Ese dinero se agrega a los 3 millones de dólares que entrega la Conmebol a los equipos participantes en la fase de grupos, es decir, la tienda cruzada acumula 3.680.000 de dólares en premios, cifra que puede crecer.

Universidad Católica suma recursos frescos y los hinchas ya están pidiendo que sean invertidos en el plantel y así mejorar el equipo de cara al segundo semestre de 2026.

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En síntesis

  • Universidad Católica venció 2-1 a Barcelona en Guayaquil con goles de Zampedri y Montes.
  • El equipo lidera el Grupo D con 6 puntos, igualando a Boca Juniors y Cruzeiro.
  • El club acumula 3.680.000 dólares en premios tras sumar dos victorias como visitante en Libertadores.
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