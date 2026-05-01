Eduardo Vargas es baja en U de Chile después de que lo dieran como listo para volver. Turboman parecía estar en condiciones de hacer su regreso a las canchas luego de estar ausente en el Clásico Universitario con Católica, pero finalmente se quedó al margen de la visita a Deportes La Serena.

Este fin de semana el elenco estudiantil viaja al norte para buscar tres puntos de oro que le permitan recuperar terreno en la Copa de la Liga. Para ese compromiso, el delantero era uno de los que estaba en duda y pese a que hubo optimismo en la semana, no fue considerado.

Esto no sólo lo margina de un choque clave, sino que también es un golpe a la mesa de parte de Fernando Gago. Esto, ya que el DT ha remarcado que quiere a sus jugadores al 100 por ciento en lo físico antes de siquiera pensar en que sumen minutos.

Eduardo Vargas no viaja con la U a La Serena

A Eduardo Vargas le cortaron las alas cuando parecía volver a la acción. El delantero será una de las principales bajas del Romántico Viajero en su visita a Deportes La Serena por la Copa de la Liga, sufriendo un duro golpe en su lucha por ser titular.

Eduardo Vargas sigue sin ser opción en la U. Foto: Photosport.

Así lo dio a conocer este viernes el sitio Bolavip, donde detallaron que el atacante no alcanzó a recuperarse a tiempo. “A pesar de que el delantero de 36 años ilusionó con estar en la convocatoria contra la escuadra granate, se mantendrá fuera de las canchas“, remarcaron.

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Esto no deja de llamar la atención, ya que en la citación para el Clásico Universitario ante la UC sí estuvo presente. Esto instala la duda de si empeoró en la semana o si es netamente decisión de Fernando Gago el que se quedara bajo del avión.

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Esto marcaría el segundo partido al margen para Eduardo Vargas en la U. Desde el choque con Ñublense el 12 de abril que el delantero no es considerado y su panorama no mejora si es que su puesta a tono sigue frenada.

Juan Martín Lucero es quien más celebra la noticia, ya que queda con el puesto libre para ser titular si Fernando Gago así lo requiere. Por ahora el DT se la ha jugado con el Gato y apuesta todo a él luego de cortar su sequía ante la UC.

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Eduardo Vargas se mantiene al margen en la U y su regreso tendrá que seguir esperando. Turboman deberá mirar el choque con La Serena por TV y sin poder hacer nada para ayudar a sus compañeros.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga

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En resumen, la U y Vargas