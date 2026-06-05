Apoyan la candidatura de Marco Antonio Figueroa para la selección chilena: “Se cree el cuento”

El ex lateral izquierdo de la Roja Marcelo Miranda, cree que el Fantasma puede hacer un buen trabajo en el equipo nacional.

La selección chilena no tiene entrenador. Nicolás Córdova está como interino en el cargo y se espera que el próximo presidente de la Federación de Fútbol de Chile, elija al DT para el proceso del Mundial 2030.

Uno de los nombres que se postula abiertamente para asumir la banca nacional es Marco Antonio Figueroa, quien ha dicho hasta el cansancio que quiere tomar el puesto que dejó vacante el nefasto Ricardo Gareca.

El Fantasma está avecindado en América Central. Primero dirigió a la selección de Nicaragua y ahora trabaja en Comunicaciones de Guatemala. A pesar de que desde 2020 no dirige en el país, recibe el respaldo para llegar a la Selección.

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Marcelo Miranda cree en el Fantasma Figueroa para la Roja

Alguien que conoce de cerca a Marco Antonio Figueroa es el ex lateral izquierdo de la Roja Marcelo Miranda, quien fue compañero del entrenador en Cobreloa y cree que puede tomar las riendas del equipo nacional.

“Yo creo que el Fantasma puede andar en la Selección. A Marco lo conozco, es un tipo directo, que se cree el cuento, yo creo que lo haría de buena forma en la selección chilena“, dijo el actual DT de Julio Covarrubias a RedGol.

Marco Antonio Figueroa sueña con dirigir a la selección chilena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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“Ya tuvo experiencia en camarines pesados, como en la UC y en la U. Conoce a todos los jugadores, los futbolistas lo van a respetar sí o sí. Yo creo que hay que dar una oportunidad”, agregó Miranda.

Por ahora, Nicolás Córdova se mantiene como el interino de la selección chilena, pero como no ha sido ratificado en el cargo, en el corto plazo pueden elegir a un seleccionador fijo para el proceso del Mundial 2030.

En síntesis

Nicolás Córdova ejerce como entrenador interino de la selección chilena de fútbol.

ejerce como entrenador interino de la selección chilena de fútbol. Marco Antonio Figueroa se postula públicamente para dirigir a la selección de Chile.

se postula públicamente para dirigir a la selección de Chile. Marcelo Miranda respaldó a Marco Antonio Figueroa para asumir la banca de Chile.

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El partido entre Chile y Portugal se jugará este sábado 6 de junio, a partir de las 13:45 horas de Chile, en el estadio Nacional de Portugal, Oieras, Lisboa.