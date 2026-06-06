La selección chilena regresa a la acción hoy sábado para enfrentar a Portugal en un amistoso internacional. El equipo de todos será el último rival de los lusos antes de partir al Mundial 2026, cita donde Cristiano Ronaldo y compañía son uno de los candidatos.
Pese a lo complejo del desafío, el quipo de Nicolás Córdova quiere ser un duro escollo para los portugueses, quienes querrán despedirse ante su gente en el Estadio Nacional do Jamor con una buena victoria.
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Chile vs. Portugal: Horario, canal y link para ver EN VIVO y ONLINE
La Roja se verá las caras ante Portugal hoy sábado 6 de junio a las 13:45 (hora de Chile) en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
CHV
Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 41 (HD)
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La nómina de la selección chilena ante Portugal:
|🧤 Arqueros
|🛡️ Defensas
|⚽ Volantes
|🎯 Delanteros
|Lawrence Vigouroux
|Felipe Faundéz
|Rodrigo Echeverría
|Maximiliano Gutiérrez
|Thomas Guillier
|Francisco Salinas
|Víctor Méndez
|Darío Osorio
|Brayan Cortés
|Francisco Sierralta
|Vicente Pizarro
|Gonzalo Tapia
|Ignacio Saavedra
|Felipe Loyola
|Iván Morales
|Iván Román
|Matías Sepúlveda
|Lucas Cepeda
|Guillermo Maripán
|Lautaro Millán
|Clemente Montes
|Igor Lichnovsky
|Agustín Arce
|Gabriel Suazo
|Nils Reichmuth
|Diego Ulloa