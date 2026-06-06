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Selección Chilena

Chile vs Portugal: Horario, canal y link para ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el amistoso FIFA antes del Mundial 2026

El equipo de todos desafía al combinado luso de Cristiano Ronaldo en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

Por Patricio Echagüe

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La Roja desafía a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
© Gemini.La Roja desafía a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

La selección chilena regresa a la acción hoy sábado para enfrentar a Portugal en un amistoso internacional. El equipo de todos será el último rival de los lusos antes de partir al Mundial 2026, cita donde Cristiano Ronaldo y compañía son uno de los candidatos.

Pese a lo complejo del desafío, el quipo de Nicolás Córdova quiere ser un duro escollo para los portugueses, quienes querrán despedirse ante su gente en el Estadio Nacional do Jamor con una buena victoria.

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La Roja se verá las caras ante Portugal hoy sábado 6 de junio a las 13:45 (hora de Chile) en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)
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La nómina de la selección chilena ante Portugal:

🧤 Arqueros🛡️ Defensas⚽ Volantes🎯 Delanteros
Lawrence VigourouxFelipe FaundézRodrigo EcheverríaMaximiliano Gutiérrez
Thomas GuillierFrancisco SalinasVíctor MéndezDarío Osorio
Brayan CortésFrancisco SierraltaVicente PizarroGonzalo Tapia
Ignacio SaavedraFelipe LoyolaIván Morales
Iván RománMatías SepúlvedaLucas Cepeda
Guillermo MaripánLautaro MillánClemente Montes
Igor LichnovskyAgustín Arce
Gabriel SuazoNils Reichmuth
Diego Ulloa
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