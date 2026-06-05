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Selección Chilena

Chile vs. Portugal: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en el amistoso FIFA antes del Mundial 2026

La Roja viajará a Portugal para enfrentar a la selección de Cristiano Ronaldo en un amistoso internacional.

Por Franccesca Arnechino

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Chile volverá a enfrentar a Portugal desde el 2017 en semifinales de la Copa Confederaciones.
© GettyChile volverá a enfrentar a Portugal desde el 2017 en semifinales de la Copa Confederaciones.

La Selección Chilena volverá a la acción con un exigente amistoso internacional en la antesala del Mundial 2026. La Roja se verá las caras con Portugal, una de las selecciones que llega como candidata a pelear por el título en la cita planetaria.

Aunque Chile quedó fuera de la Copa del Mundo, tendrá la oportunidad de medirseante uno de los equipos más fuertes de Europa, liderado por la histórica figura de Cristiano Ronaldo.

La Roja continúa entrenando en Lisboa para enfrentar a Portugal – C. Parra – FFCh

La Roja continúa entrenando en Lisboa para enfrentar a Portugal – C. Parra – FFCh

Chile vs. Portugal: Horario y dónde ver

La Selección Chilena se enfrenta a Portugal el próximo sábado 6 de junio, desde las 13:45 hrs de Chile, en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
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ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)

Nómina de Chile vs. Portugal

Posición Jugadores
🧤 Arqueros Gabriel Maureira (Colo-Colo)
Maximiliano Mateluna (Palestino)
José Alburquenque (Lota Schwager)
🛡️ Defensas Bruno Torres (Colo-Colo)
Cristopher Valenzuela (Santiago Wanderers)
José Movillo (O’Higgins)
Esteban Páez (Universidad de Concepción)
Martín Jiménez (Audax Italiano)
Valentín Sánchez (Unión San Felipe)
Thomas Coulombe (Espanyol, España)
Matías Orellana (Colo-Colo)
⚽ Mediocampistas Joaquín Soto (Unión La Calera)
Vicente Zenteno (Audax Italiano)
Benjamín Pérez (O’Higgins)
Mario Sandoval (Audax Italiano)
Elías Rojas (Universidad de Chile)
Cristóbal Villarroel (Santiago Wanderers)
Antonio Riquelme (Real Salt Lake, EE.UU.)
🎯 Delanteros Máximiliano Rojas (Deportes Copiapó)
Ignacio Flores (Santiago Wanderers)
Martín Mundaca (Coquimbo Unido)
Vicente Vargas (Santiago Wanderers)
Máximiliano Fernández (Unión La Calera)
Yastin Cuevas (Colo-Colo)
Roberto Risnaes (Copenhague, Dinamarca)
Cristian Rocha (Deportes Temuco)
Vicente Ramírez (Universidad de Chile)

En resumen…

  • Chile contra Portugal jugarán un amistoso el sábado 6 de junio a las 13:45.
  • El partido se disputará en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Portugal.
  • Cristiano Ronaldo liderará a Portugal; el duelo se transmitirá por CHV, ESPN y Disney+.
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