La Roja se juega un cupo para el Mundial de Brasil 2027.

La Roja Femenina afrontará un partido decisivo en su camino hacia el Mundial de Brasil 2027. Debido a que tendrá fecha libre en la última jornada de las Eliminatorias, su próximo encuentro ante Ecuador será su última presentación en el proceso clasificatorio.

Las dirigidas por Luis Menanecesita sumar para mantenerse en puestos de repechaje y seguir con opciones de llegar a la Copa del Mundo. Con ese objetivo, el técnico ya definió la nómina para el compromiso que se disputará en Santiago.

Por el momento, Argentina y Colombia ocupan los lugares de clasificación directa, mientras que Venezuela y Chile se encuentran en zona de repechaje.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Ecuador?

Chile vs. Ecuadorse enfrentan este viernes 5 de mayo, desde las 19:00 horas de Chile , en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos,por las eliminatorioas al Mundial Femenino 2027.

El partido de La Roja Femenina irán en vivo por TV en la señal de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales www.chilevision.cl y en el canal de Chilevisión por Youtube.

Además, Fanatiz transmitirá gratis el encuentro en vivo a través de su aplicación y sitio web, además de ofrecer la señal en su canal oficial de YouTube.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Tabla de posiciones Eliminatorias al Mundial Femenino de Brasil 2027

Pos Equipo Pts PJ DG 1 Argentina 14 6 +12 2 Colombia 14 6 +7 3 Venezuela 11 7 +13 4 Chile 10 7 +3 5 Ecuador 8 6 +2 6 Paraguay 7 6 -1 7 Perú 7 6 -7 8 Uruguay 5 6 -3 9 Bolivia 1 6 -26

🟢 Puestos de clasificación al repechaje: Venezuela y Chile.