La Selección Chilena Sub 20 sigue con la preparación para los próximos desafíos internacionales. El equipo dirigido por Sebastián Miranda trabaja en Juan Pinto Durán con la mira puesta en el amistoso frente a Brasil.
El próximo duelo será justamente ante la Verdeamarela, este fin de semana en el Estadio Nacional, en una prueba de alto nivel para medir el crecimiento del plantel.
La Roja Sub 20 recibe en el Estadio Nacional a Brasil este sábado – Carlos Parra FFCH
¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Brasil?
La Selección Chilena Sub 20 y Brasil juegan este sábado 6 de junio, a las 17:00 hrs. en el Estadio Nacional, en el marco del amistoso internacional.
El partido de La Roja se podrá ver por televisión en vivo por TV en la señal de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales www.chilevision.cl yen el canal de Chilevisión por Youtube.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
CHV
Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
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Nómina de La Roja Sub 20 vs. Brasil
|Posición
|Jugadores
|Arqueros
|
Gabriel Maureira (Colo-Colo)
Maximiliano Mateluna (Palestino)
José Alburquenque (Lota Schwager)
|Defensas
|
Bruno Torres (Colo-Colo)
Cristopher Valenzuela (Santiago Wanderers)
José Movillo (O’Higgins)
Esteban Páez (Universidad de Concepción)
Martín Jiménez (Audax Italiano)
Valentín Sánchez (Unión San Felipe)
Thomas Coulombe (Espanyol, España)
Matías Orellana (Colo-Colo)
|Mediocampistas
|
Joaquín Soto (Unión La Calera)
Vicente Zenteno (Audax Italiano)
Benjamín Pérez (O’Higgins)
Mario Sandoval (Audax Italiano)
Elías Rojas (Universidad de Chile)
Cristóbal Villarroel (Santiago Wanderers)
Antonio Riquelme (Real Salt Lake, EE.UU.)
|Delanteros
|
Máximiliano Rojas (Deportes Copiapó)
Ignacio Flores (Santiago Wanderers)
Martín Mundaca (Coquimbo Unido)
Vicente Vargas (Santiago Wanderers)
Máximiliano Fernández (Unión La Calera)
Yastin Cuevas (Colo-Colo)
Roberto Risnaes (Copenhague, Dinamarca)
Cristian Rocha (Deportes Temuco)
Vicente Ramírez (Universidad de Chile)
En resumen…
- La Selección Chilena Sub 20 de Sebastián Miranda prepara un amistoso internacional ante Brasil.
- El partido Chile vs. Brasil se jugará este sábado 6 de junio a las 17:00.
- El compromiso del Estadio Nacional será transmitido en vivo por la señal de CHV.