Tras golear a Cobresal, el técnico argentino dejó en claro que su prioridad actual será darle descanso a su futbolistas. "En estos últimos tres meses los exigimos un montón", indicó.

Una victoria con sabor amargo fue la que consiguió Universidad Católica en el cierre de su participación en Copa de la Liga, pues pese a golear por 5-1 a Cobresal no fue suficiente para avanzar a semifinales. Aunque su técnico Daniel Garnero poco le importó.

Es que el estratega argentino prefirió abordar la victoria como local desde el lado de darle rodaje al plantel y cerrar un ciclo que incluyó la histórica clasificación a los octavos de final en Copa Libertadores, para luego tomarse un descanso antes de enfrentar los próximos desafíos.

ver también Católica golea a Cobresal y no es suficiente: Ñublense la elimina en Copa de la Liga

La reflexión de Garnero tras triunfo triste de Católica

Sobre el cotejo con los Legionarios, el DT cruzado señaló que “el equipo tuvo orden e intensidad importante, buscó, encontró el empate que nos ayudó mucho y después con paciencia y precisión, más la asociación de buenos futbolistas marcamos la diferencia y con el correr de los minutos justificamos el triunfo“.

De todas formas, Garnero destacó las variantes que tiene en el plantel de Católica. “Cuando todos están bien, y ese es el objetivo, tener a todo el plantel de la mejor forma con niveles individuales altos, después uno tiene que elegir, pero el que está afuera tiene que estar atento”, complementó.

“Estamos contentos porque movimos mucho el plantel y reaccionó de forma muy buena. Eso hace una competencia interna muy buena, y lo que afuera se ve como un problema, el más beneficiado es el equipo“, puntualizó el estratega de la UC.

Si bien reconoce que “estoy muy lejos de pensar en Copa Libertadores, mirar atrás lo que hicimos, cómo lo hicimos, hacer esos análisis”, Garnero tiene claro lo que hará con sus jugadores. “En este momento estoy pensando en darle un descanso a los muchachos, que en estos últimos tres meses los exigimos un montón”, finalizó.

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¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Por la última fecha de la primera rueda en el Torneo Nacional, La Franja recibirá en el Claro Arena a Universidad de Concepción este domingo 14 de junio desde las 17:30 horas.

En síntesis

Universidad Católica goleó 5-1 a Cobresal pero quedó eliminada de la Copa de la Liga.

pero quedó eliminada de la Copa de la Liga. El DT Daniel Garnero restó importancia a la eliminación y priorizó dar descanso al plantel.

y priorizó dar descanso al plantel. Ahora la UC se enfocará en el Torneo Nacional, donde jugará ante la U. de Concepción el 14 de junio.

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