El mexicano Juan Pablo Rodríguez dirigió a los Albos en la derrota ante Huachipato.

Colo Colo quedó fuera de la Copa de la Liga y cerró su participación con una derrota frente a Huachipato. Una vez finalizado el duelo, Juan Pablo Rodríguez habló de lo sucedido.

Los Albos ya conocían su destino luego del triunfo de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción. De igual manera, debían jugar ante los Acereros y dijeron adiós a la competición al caer por 1-0 ante los dirigidos por Jaime García en Talcahuano.

El análisis del ayudante de Fernando Ortiz

Fernando Ortiz no estuvo en la banca ante Huachipato debido a su expulsión en la fecha anterior contra Coquimbo. Por esta razón quien dirigió a Colo Colo fue Juan Pablo Rodríguez, quien habló luego del partido. Lejos de responder de cassette, dijo sin pelos en la lenga lo que significa esto para el club.

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“Lo vamos a tomar como lo que es. Somos Colo Colo y si no avanzamos cuando tenemos que avanzar es un fracaso, vamos a decir las cosas como son”, señaló en primera instancia”, indicó el mexicano a TNT Sports.

Pese a la tristeza de la eliminación de la Copa de la Liga, Rodríguez intenta enfocarse en lo positivo. Ahora Colo Colo se concentra en la Liga de Primera, donde son los líderes con cómoda ventaja y principales candidatos a dar la vuelta olímpica.

“Desgraciadamente no se cumplieron los objetivos, así que ahora hay que enfocarse a lo que tenemos en la mano, que es pelear por el título de la Liga“, cerró Juan Pablo Rodríguez.

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Colo Colo le saca 10 puntos de ventaja a Universidad Católica y Coquimbo Unido en la Liga de Primera. Su próximo partido será el sábado 13 de junio ante Cobresal en el Estadio Monumental. Ahí ya podrá estar de vuelta en la banca Fernando Ortiz.