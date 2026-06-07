Chile se medirá ante la selección congoleña que estará en la cita planetaria en pocos días más.

Tras la caída ante Portugal en Oeiras, la Selección Chilena ya pone la mira en su próximo amistoso de esta Fecha FIFA. La Roja enfrentará a República Democrática del Congo, partido que finalmente se disputará en Francia, y sin público en las tribunas.

Recordemos que el duelo estuvo en riesgo luego de que las autoridades españolas descartaran su realización en Cádiz debido a preocupaciones sanitarias relacionadas con un brote de ébola en territorio congoleño.

Sin embargo, el cambio de sede permitió mantener el compromiso, por lo que Chile suma un nuevo amistoso contra una selección que estará presente en el Mundial 2026.

Chile no pudo con Portugal en el amistoso FIFA – Photosport

¿Cuándo es el amistoso Chile vs. RD Congo?

La Selección Chilena se enfrenta a RD Congo el próximo martes 9 de junio, desde las 12:00 hrs de Chile , en el EStade de la Source, Orleans, Francia

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

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Nómina de Chile vs. RD Congo

En resumen…

El partido Chile vs. RD Congo se jugará el próximo martes 9 de junio.

se jugará el próximo martes 9 de junio. El amistoso se disputará en el Estade de la Source de Orleans, Francia.

de Orleans, Francia. La transmisión en directo estará a cargo de las señales de CHV y ESPN.

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