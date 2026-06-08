Argentina disputará este martes su último amistoso en la previa del Mundial 2026 cuando enfrente a Islandia en Alabama. La Albiceleste viene de superar por 2-0 a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.
La principal duda pasa por Lionel Messi, que no vio acción en el partido anterior debido a una sobrecarga muscular sufrida durante su último encuentro con Inter Miami. El cuerpo técnico evaluará su situación pensando en el estreno mundialista.
Messi partiría en la banca y podría sumar minutos previo al debut contra Argelia en el Mundial – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Islandia?
La Selección Argentina se enfrenta a Islandia este martes 9 de junio, desde las 21:00 hrs de Chile, en el Jordan–Hare Stadium de Alabama.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataformaDGO y además estará disponible de manera online en Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming.
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Probable formación Argentina vs. Islandia
La Albiceleste formaría con Gerónimo Rulli; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Lautaro Martínez.
¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
El jueves 11 de junio será el arranque oficial de la Copa del Mundo, en una edición que por primera vez reunirá a 48 selecciones, con 104 partidos, que finalizan el 19 de julio.
En resumen…
- Argentina e Islandia juegan este martes 9 de junio a las 21:00 horas.
- El amistoso se disputará en el Jordan–Hare Stadium de Alabama, antes del Mundial 2026.
- La transmisión en vivo será por DSports, DGO y Amazon Prime Premium.