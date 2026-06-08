Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite EN VIVO Argentina vs. Islandia en el amistoso antes del Mundial

Messi sumaría minutos en el complemento del partido, pensando en el debut mundialero ante Argelia.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Argentina enfrenta a Islandia en la previa del Mundial 2026.
© GettyArgentina enfrenta a Islandia en la previa del Mundial 2026.

Argentina disputará este martes su último amistoso en la previa del Mundial 2026 cuando enfrente a Islandia en Alabama. La Albiceleste viene de superar por 2-0 a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

La principal duda pasa por Lionel Messi, que no vio acción en el partido anterior debido a una sobrecarga muscular sufrida durante su último encuentro con Inter Miami. El cuerpo técnico evaluará su situación pensando en el estreno mundialista.

Messi partiría en la banca y podría sumar minutos previo al debut contra Argelia en el Mundial – Getty

Messi partiría en la banca y podría sumar minutos previo al debut contra Argelia en el Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Islandia?

La Selección Argentina se enfrenta a Islandia este martes 9 de junio, desde las 21:00 hrs de Chile, en el Jordan–Hare Stadium de Alabama.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataformaDGO y además estará disponible de manera online en Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming.

Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa van por un récord histórico en el Mundial 2026

ver también

Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa van por un récord histórico en el Mundial 2026

Probable formación Argentina vs. Islandia

La Albiceleste formaría con Gerónimo Rulli; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Publicidad

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El jueves 11 de junio será el arranque oficial de la Copa del Mundo, en una edición que por primera vez reunirá a 48 selecciones, con 104 partidos, que finalizan el 19 de julio.

En resumen…

  • Argentina e Islandia juegan este martes 9 de junio a las 21:00 horas.
  • El amistoso se disputará en el Jordan–Hare Stadium de Alabama, antes del Mundial 2026.
  • La transmisión en vivo será por DSports, DGO y Amazon Prime Premium.
Lee también
Chile vs. Argentina hoy: Horario y TV del Sudamericano sub-17 femenino
Selección Chilena

Chile vs. Argentina hoy: Horario y TV del Sudamericano sub-17 femenino

Chile vs. Argentina: Hora y dónde ver el Sudamericano Femenino Sub 17
Selección Chilena

Chile vs. Argentina: Hora y dónde ver el Sudamericano Femenino Sub 17

¡Descaro! En Argentina acusan a Chile de "robarles" el Mundial del 62
Chile

¡Descaro! En Argentina acusan a Chile de "robarles" el Mundial del 62

Argentina vs. Mauritania: Dónde ver el amistoso internacional
Internacional

Argentina vs. Mauritania: Dónde ver el amistoso internacional

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo