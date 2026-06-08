Messi sumaría minutos en el complemento del partido, pensando en el debut mundialero ante Argelia.

Argentina disputará este martes su último amistoso en la previa del Mundial 2026 cuando enfrente a Islandia en Alabama. La Albiceleste viene de superar por 2-0 a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

La principal duda pasa por Lionel Messi, que no vio acción en el partido anterior debido a una sobrecarga muscular sufrida durante su último encuentro con Inter Miami. El cuerpo técnico evaluará su situación pensando en el estreno mundialista.

Messi partiría en la banca y podría sumar minutos previo al debut contra Argelia en el Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Islandia?

La Selección Argentina se enfrenta a Islandia este martes 9 de junio, desde las 21:00 hrs de Chile , en el Jordan–Hare Stadium de Alabama.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataformaDGO y además estará disponible de manera online en Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming.

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Probable formación Argentina vs. Islandia

La Albiceleste formaría con Gerónimo Rulli; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Lautaro Martínez.

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¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El jueves 11 de junio será el arranque oficial de la Copa del Mundo, en una edición que por primera vez reunirá a 48 selecciones, con 104 partidos, que finalizan el 19 de julio.

En resumen…