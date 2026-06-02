El Mundial 2026 será el más grande de la historia y tiene a tres leyendas del fútbol mundial con un registro inédito: disputar su sexta Copa del Mundo

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 marcará un hito en la historia de las Copas del Mundo, ya que será el más grande de todos los tiempos con 48 selecciones participantes.

Además, será el escenario en el que tres figuras históricas del fútbol mundial buscarán un registro inédito: disputar su sexta cita planetaria.

Tres leyendas por un récord único

Con las nóminas de las 48 selecciones ya confirmadas, se oficializa que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa disputarán su sexto Mundial, un logro inédito en la historia del torneo.

Hasta ahora, el récord de participaciones (cinco Copas del Mundo) es compartido por estas figuras y otros históricos como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Dani Alves y Rafa Márquez, entre otros.

Cristiano y Messi serán los primeros jugadores con seis mundiales en su historia – Getty

Los números de Messi, Cristiano y Ochoa

Los casos más emblemáticos son los de Messi y Cristiano, ya que ambos han disputado minutos en cinco Copas del Mundo. En cambio, “Memo” Ochoa fue citado en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero sin sumar minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Chile desafía al Portugal de Cristiano Ronaldo: horario y dónde ver EN VIVO y GRATIS por TV el amistoso de La Roja

Lionel Messi es el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, con 26 encuentros y 13 goles. Su mayor logro es la consagración en Qatar 2022, bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Cristiano Ronaldo, en tanto, acumula 22 partidos mundialistas y ocho goles en cinco participaciones. Su mejor rendimiento colectivo fue en Alemania 2006, mientras que su actuación más destacada a nivel individual llegó en Rusia 2018, con cuatro goles.

En resumen…

Messi, Cristiano Ronaldo y Ochoa disputan el sexto Mundial en 2026 , un registro inédito.

, un registro inédito. El récord actual de cinco participaciones lo comparten varias leyendas del fútbol.

de cinco participaciones lo comparten varias leyendas del fútbol. Messi y Cristiano han jugado en todas sus Copas del Mundo, mientras que Ochoa ha sido parte del proceso desde 2006.

Publicidad