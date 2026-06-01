A poco más de dos semanas de su inicio, el Mundial 2026 ya empieza a tomar forma y la expectativa crece entre los hinchas de todo el planeta. La próxima cita planetaria se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y marcará un hito en la historia del torneo.
El jueves 11 de junio será el arranque oficial de la Copa del Mundo, en una edición que por primera vez reunirá a 48 selecciones y que promete una programación cargada de fútbol desde el primer día.
Pese a que Chile no estará presente, miles de fanáticos ya comienzan a mirar el calendario para organizarse y seguir de cerca el desarrollo del torneo, atentos también a cómo será la transmisión televisiva de los104 partidos.
Transmisión del Mundial en Chilevisión
A pocos días del inicio del torneo, Chilevisión oficializó los primeros 34 encuentros del Mundial 2026 que emitirá gratis por su señal abierta para todo el país.
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Todos los partidos del Mundial 2026: fechas, horarios y transmisión confirmada
|Fecha
|Hora
|Partido
|Ciudad
|Grupo
|Jueves 11 junio
|15:00
|México vs Sudáfrica
|Ciudad de México
|A
|Jueves 11 junio
|15:00
|Canadá vs Bosnia y Herzegovina
|Toronto
|B
|Viernes 12 junio
|21:00
|EEUU vs Paraguay
|Los Angeles
|D
|Sábado 13 junio
|15:00
|Qatar vs Suiza
|San Francisco
|B
|Sábado 13 junio
|18:00
|Brasil vs Marruecos
|New Jersey
|C
|Domingo 14 junio
|16:00
|Países Bajos vs Japón
|Dallas
|F
|Domingo 14 junio
|19:00
|Costa de Marfil vs Ecuador
|Filadelfia
|E
|Lunes 15 junio
|15:00
|Bélgica vs Egipto
|Seattle
|G
|Lunes 15 junio
|18:00
|Arabia Saudita vs Uruguay
|Miami
|H
|Martes 16 junio
|15:00
|Francia vs Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 16 junio
|21:00
|Argentina vs Argelia
|Kansas
|J
|Miércoles 17 junio
|16:00
|Inglaterra vs Croacia
|Dallas
|L
|Miércoles 17 junio
|22:00
|Uzbekistán vs Colombia
|Ciudad de México
|K
|Jueves 18 junio
|15:00
|Suiza vs Bosnia y Herzegovina
|Los Angeles
|B
|Lunes 18 junio
|18:00
|Canadá vs Qatar
|Vancouver
|B
|Viernes 19 junio
|15:00
|EEUU vs Australia
|Seattle
|D
|Viernes 19 junio
|18:00
|Escocia vs Marruecos
|Boston
|C
|Sábado 20 junio
|00:00
|Túnez vs Japón
|Monterrey
|F
|Sábado 20 junio
|16:00
|Alemania vs Costa de Marfil
|Toronto
|E
|Domingo 21 junio
|12:00
|España vs Arabia Saudita
|Atlanta
|H
|Domingo 21 junio
|15:00
|Bélgica vs Irán
|Los Angeles
|G
|Lunes 22 junio
|13:00
|Argentina vs Austria
|Dallas
|J
|Lunes 22 junio
|20:00
|Noruega vs Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 23 junio
|13:00
|Portugal vs Uzbekistán
|Houston
|K
|Martes 23 junio
|16:00
|Inglaterra vs Ghana
|Boston
|L
|Martes 23 junio
|19:00
|Panamá vs Croacia
|Toronto
|L
|Miércoles 24 junio
|18:00
|Escocia vs Brasil
|Miami
|C
|Miércoles 24 junio
|21:00
|México vs Chequia
|Ciudad de México
|A
|Jueves 25 junio
|16:00
|Ecuador vs Alemania
|New Jersey
|E
|Jueves 25 junio
|19:00
|Túnez vs Países Bajos
|Kansas
|F
|Jueves 25 junio
|22:00
|Paraguay vs Australia
|San Francisco
|D
|Viernes 26 junio
|15:00
|Noruega vs Francia
|Boston
|I
|Viernes 26 junio
|20:00
|Uruguay vs España
|Guadalajara
|H
|Sábado 27 junio
|19:30
|Colombia vs Portugal
|Miami
|K
En resumen…
- El Mundial 2026 comenzará oficialmente el próximo jueves 11 de junio.
- Se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones participantes.
- Chilevisión transmitirá gratis por señal abierta 34 partidos del torneo en Chile.