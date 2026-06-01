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Mundial 2026

Mundial 2026: Chilevisión confirma los primeros 34 partidos que transmitirá GRATIS por TV en Chile

Por primera vez el Mundial contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Por Franccesca Arnechino

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El 11 de junio comienza el Mundial 2026.
© Imagen creada con Gemini.El 11 de junio comienza el Mundial 2026.

A poco más de dos semanas de su inicio, el Mundial 2026 ya empieza a tomar forma y la expectativa crece entre los hinchas de todo el planeta. La próxima cita planetaria se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y marcará un hito en la historia del torneo.

El jueves 11 de junio será el arranque oficial de la Copa del Mundo, en una edición que por primera vez reunirá a 48 selecciones y que promete una programación cargada de fútbol desde el primer día.

Pese a que Chile no estará presente, miles de fanáticos ya comienzan a mirar el calendario para organizarse y seguir de cerca el desarrollo del torneo, atentos también a cómo será la transmisión televisiva de los104 partidos.

Transmisión del Mundial en Chilevisión

A pocos días del inicio del torneo, Chilevisión oficializó los primeros 34 encuentros del Mundial 2026 que emitirá gratis por su señal abierta para todo el país.

Todos los partidos del Mundial 2026: fechas, horarios y transmisión confirmada

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Todos los partidos del Mundial 2026: fechas, horarios y transmisión confirmada

Fecha Hora Partido Ciudad Grupo
Jueves 11 junio15:00México vs SudáfricaCiudad de MéxicoA
Jueves 11 junio15:00Canadá vs Bosnia y HerzegovinaTorontoB
Viernes 12 junio21:00EEUU vs ParaguayLos AngelesD
Sábado 13 junio15:00Qatar vs SuizaSan FranciscoB
Sábado 13 junio18:00Brasil vs MarruecosNew JerseyC
Domingo 14 junio16:00Países Bajos vs JapónDallasF
Domingo 14 junio19:00Costa de Marfil vs EcuadorFiladelfiaE
Lunes 15 junio15:00Bélgica vs EgiptoSeattleG
Lunes 15 junio18:00Arabia Saudita vs UruguayMiamiH
Martes 16 junio15:00Francia vs SenegalNew JerseyI
Martes 16 junio21:00Argentina vs ArgeliaKansasJ
Miércoles 17 junio16:00Inglaterra vs CroaciaDallasL
Miércoles 17 junio22:00Uzbekistán vs ColombiaCiudad de MéxicoK
Jueves 18 junio15:00Suiza vs Bosnia y HerzegovinaLos AngelesB
Lunes 18 junio18:00Canadá vs QatarVancouverB
Viernes 19 junio15:00EEUU vs AustraliaSeattleD
Viernes 19 junio18:00Escocia vs MarruecosBostonC
Sábado 20 junio00:00Túnez vs JapónMonterreyF
Sábado 20 junio16:00Alemania vs Costa de MarfilTorontoE
Domingo 21 junio12:00España vs Arabia SauditaAtlantaH
Domingo 21 junio15:00Bélgica vs IránLos AngelesG
Lunes 22 junio13:00Argentina vs AustriaDallasJ
Lunes 22 junio20:00Noruega vs SenegalNew JerseyI
Martes 23 junio13:00Portugal vs UzbekistánHoustonK
Martes 23 junio16:00Inglaterra vs GhanaBostonL
Martes 23 junio19:00Panamá vs CroaciaTorontoL
Miércoles 24 junio18:00Escocia vs BrasilMiamiC
Miércoles 24 junio21:00México vs ChequiaCiudad de MéxicoA
Jueves 25 junio16:00Ecuador vs AlemaniaNew JerseyE
Jueves 25 junio19:00Túnez vs Países BajosKansasF
Jueves 25 junio22:00Paraguay vs AustraliaSan FranciscoD
Viernes 26 junio15:00Noruega vs FranciaBostonI
Viernes 26 junio20:00Uruguay vs EspañaGuadalajaraH
Sábado 27 junio19:30Colombia vs PortugalMiamiK

En resumen…

  • El Mundial 2026 comenzará oficialmente el próximo jueves 11 de junio.
  • Se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones participantes.
  • Chilevisión transmitirá gratis por señal abierta 34 partidos del torneo en Chile.
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