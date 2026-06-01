Por primera vez el Mundial contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

A poco más de dos semanas de su inicio, el Mundial 2026 ya empieza a tomar forma y la expectativa crece entre los hinchas de todo el planeta. La próxima cita planetaria se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y marcará un hito en la historia del torneo.

El jueves 11 de junio será el arranque oficial de la Copa del Mundo, en una edición que por primera vez reunirá a 48 selecciones y que promete una programación cargada de fútbol desde el primer día.

Pese a que Chile no estará presente, miles de fanáticos ya comienzan a mirar el calendario para organizarse y seguir de cerca el desarrollo del torneo, atentos también a cómo será la transmisión televisiva de los104 partidos.

Transmisión del Mundial en Chilevisión

A pocos días del inicio del torneo, Chilevisión oficializó los primeros 34 encuentros del Mundial 2026 que emitirá gratis por su señal abierta para todo el país.

ver también Todos los partidos del Mundial 2026: fechas, horarios y transmisión confirmada

Fecha Hora Partido Ciudad Grupo Jueves 11 junio 15:00 México vs Sudáfrica Ciudad de México A Jueves 11 junio 15:00 Canadá vs Bosnia y Herzegovina Toronto B Viernes 12 junio 21:00 EEUU vs Paraguay Los Angeles D Sábado 13 junio 15:00 Qatar vs Suiza San Francisco B Sábado 13 junio 18:00 Brasil vs Marruecos New Jersey C Domingo 14 junio 16:00 Países Bajos vs Japón Dallas F Domingo 14 junio 19:00 Costa de Marfil vs Ecuador Filadelfia E Lunes 15 junio 15:00 Bélgica vs Egipto Seattle G Lunes 15 junio 18:00 Arabia Saudita vs Uruguay Miami H Martes 16 junio 15:00 Francia vs Senegal New Jersey I Martes 16 junio 21:00 Argentina vs Argelia Kansas J Miércoles 17 junio 16:00 Inglaterra vs Croacia Dallas L Miércoles 17 junio 22:00 Uzbekistán vs Colombia Ciudad de México K Jueves 18 junio 15:00 Suiza vs Bosnia y Herzegovina Los Angeles B Lunes 18 junio 18:00 Canadá vs Qatar Vancouver B Viernes 19 junio 15:00 EEUU vs Australia Seattle D Viernes 19 junio 18:00 Escocia vs Marruecos Boston C Sábado 20 junio 00:00 Túnez vs Japón Monterrey F Sábado 20 junio 16:00 Alemania vs Costa de Marfil Toronto E Domingo 21 junio 12:00 España vs Arabia Saudita Atlanta H Domingo 21 junio 15:00 Bélgica vs Irán Los Angeles G Lunes 22 junio 13:00 Argentina vs Austria Dallas J Lunes 22 junio 20:00 Noruega vs Senegal New Jersey I Martes 23 junio 13:00 Portugal vs Uzbekistán Houston K Martes 23 junio 16:00 Inglaterra vs Ghana Boston L Martes 23 junio 19:00 Panamá vs Croacia Toronto L Miércoles 24 junio 18:00 Escocia vs Brasil Miami C Miércoles 24 junio 21:00 México vs Chequia Ciudad de México A Jueves 25 junio 16:00 Ecuador vs Alemania New Jersey E Jueves 25 junio 19:00 Túnez vs Países Bajos Kansas F Jueves 25 junio 22:00 Paraguay vs Australia San Francisco D Viernes 26 junio 15:00 Noruega vs Francia Boston I Viernes 26 junio 20:00 Uruguay vs España Guadalajara H Sábado 27 junio 19:30 Colombia vs Portugal Miami K

En resumen…

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el próximo jueves 11 de junio .

comenzará oficialmente el próximo . Se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones participantes.

con participantes. Chilevisión transmitirá gratis por señal abierta 34 partidos del torneo en Chile.

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