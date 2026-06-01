Neymar encabeza el listado de jugadores excepcionales que jugarán el Mundial con un nuevo modelo de zapatos Puma.

A pocos días del inicio del Mundial, uno de los nombres que vuelve a concentrar la atención del mundo es el de Neymar, gracias a su convocatoria con Brasil por parte del DT Carlo Ancelotti.

El delantero se prepara para disputar su cuarto torneo mundialista, esta vez como uno de los protagonistas del nuevo “Showtime Pack” de Puma Football.

Esta será la última oportunidad del astro brasileño para seguir construyendo su historia en el torneo más importante del fútbol internacional.

“Ney” quiere lograr el sexto título mundial para Brasil, en tierras donde otros grandes jugadores también lograron esa hazaña Sin ir más lejos, dos de los más grandes de la historia, embajadores de la marca, fueron campeones del mundo en Norteamérica: Pelé y Diego Maradona.

Neymar quiere ganar el Mundial con estos zapatos

Las estrellas del mundo que lucirán zapatos Puma

Al igual que los dos astros mencionados anteriormente, el jugador de Santos llevará Puma en sus pies, específicamente los zapatos FUTURE 9 ULTIMATE del “Showtime Pack”.

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Inspirado en el espectáculo, la creatividad y la expresión que hoy definen al fútbol moderno, el nuevo lanzamiento de la marca alemana busca representar a una generación de jugadores que marcan diferencias desde el talento, la personalidad y la capacidad de aparecer en los momentos más importantes dentro de la cancha.

La colección toma referencias de los icónicos “TRICKS PACKS” que revolucionaron el diseño de botines durante 2014 y 2016, recuperando una propuesta visual llamativa y audaz para el escenario más importante del fútbol mundial. El “Showtime Pack” incluye modelos FUTURE, ULTRA y KING, combinando diseño y tecnologías de alto rendimiento pensadas para el juego actual.

El zapato de Ney, el FUTURE 9 ULTIMATE, es desarrollado especialmente para futbolistas creativos y desequilibrantes. El modelo incorpora tecnologías como FUZIONFIT, para un ajuste adaptable tipo segunda piel, GripControl Pro para mejorar el control del balón y FLEXGILITY, diseñada para favorecer movimientos ágiles y cambios rápidos de dirección.

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Además de Neymar Jr., este pack será utilizado durante el torneo por distintas figuras de PUMA Football como Christian Pulisic, Kai Havertz, Cody Gakpo y Morgan Rogers.

Los nuevos FUTURE del “Showtime Pack” estarán disponibles en Chile desde el 28 de mayo en tiendas Puma del Costanera Center, MallPlaza Vespucio, Mallplaza Oeste, Antofagasta, Chillán y Parque Arauaco desde la proxima semana. También en PUMA.com