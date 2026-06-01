El presidente de la institución, Stefano Di Carlo, confirmó la masiva razia dentro del plantel millonario, con el central chileno liderando la lista.

Está sentenciado. El defensor chileno Paulo Díaz será uno de los futbolistas que dejará River Plate con miras al segundo semestre del 2026. Más allá de los rumores, fue la propia institución quien puso fin al periplo del central en la Banda Sangre.

En diálogo con ESPN Argentina, el presidente del cuadro trasandino, Stefano Di Carlo, confirmó que trabajará a la par con los directores deportivos del club, Enzo Francescoli y Pablo Longoria en la renovación total del plantel para el torneo de Clausura.

“Hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores“, expresó el timonel de River, quien agrega que “he instruido al Director Deportivo para que empiece este proceso desde hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido”.

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Paulo Díaz lidera masiva salida de futbolistas en River

Si bien Di Carlo no entregó nombres propios, la prensa trasandina es enfática en afirmar que el chileno encabeza la lista de figuras que dejarán la Banda Sangre, principalmente por el alto sueldo que percibe, uno de los que más dinero gana en la institución.

“La lógica será gestionar la salida de los jugadores. En algunos venderemos de la mejor manera y en otros venderemos peor de lo que compramos, asumiendo la pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible”, afirma el presidente de River.

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“En otros casos serán cesiones, muy pocas y puntuales, sobre todo de juveniles, y en otros casos directamente podemos darles el pase en su poder y propiciar sus salidas”, indica el dirigente, donde el defensa nacional está en este último grupo.

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Los números del chileno en 2026

Paulo Díaz perdió su lugar en el 11 titular de River Plate. Durante esta temporada apenas disputó 379 minutos en ocho juegos, entre Liga, Copa Argentina y Sudamericana, donde recibió una tarjeta amarilla.

En síntesis

El presidente de River anunció la salida de 15 jugadores ; Paulo Díaz se va por su alto sueldo.

; Paulo Díaz se va por su alto sueldo. La dirigencia busca su salida directa para cortar una situación financiera insostenible.

para cortar una situación financiera insostenible. El chileno perdió la titularidad y apenas sumó 379 minutos en cancha esta temporada.

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