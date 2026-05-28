El defensor que lidera la lista de salidas en River Plate tiene interés de regresar al país, pero los números no cuadran en la U.

Hubo conversaciones, sondeos reales y un interés mutuo por acercar posturas, pero los números no mienten ni perdonan. La posibilidad de que Paulo Díaz aterrice en Universidad de Chile como el gran refuerzo de la temporada en el mercado de fichajes se ha topado con el obstáculo más difícil de eludir en el fútbol sudamericano moderno: la billetera.

Pese a los acercamientos entre la agencia del jugador y Azul Azul, el contrato vigente del zaguero en River Plate lo sitúa en una órbita salarial sencillamente inalcanzable para cualquier equipo de la liga chilena, convirtiendo el anhelo azul en una utopía financiera.

Para dimensionar por qué el “sí” de Díaz es tan complejo, basta con revisar su actual contrato en Núñez que es uno de los más altos del fútbol argentino: 2,5 millones de dólares anuales, que son cerca de 200 millones de pesos mensuales.

Algo que está muy lejos de los parámetros de la U, que acomoda una línea de tope máximo en cerca de los 60 millones de pesos como uno de los mejores pagados con Juan Martín Lucero.

River Plate le busca la salida a Paulo Díaz y la U aparece como interesada. Foto: MarcoÊVazquez/Photosport

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Choque de realidades: El detalle de los montos que sepultan el intento de la U por Paulo Díaz

Fue en julio de 2014 cuando el Al Qadsiah de Arabia Saudita ofreció a River Plate la suma de 12 millones de dólares por el pase de Paulo Díaz, con un acuerdo por tres años, además de un sueldo anual de 4 millones de la moneda norteamericana para el defensor chileno.

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En ese entonces, el jugador de la selección chilena era considerado uno de los pilares del equipo y los hinchas lo pedían como capitán del cuadro millonario, por lo que la dirigencia apuró una renovación con cifras impensadas.

Con esto, pasó a ser uno de los tres mejores pagados de Argentina, con un sueldo anual de 2,5 millones, lo que son cifras que se alejan demasiado de la realidad del fútbol chileno.

Algo que provocó problemas en el propio River, que le buscó salida en el verano de 2026, pero el jugador exigió no bajar sus condiciones firmadas en sueldo, lo que hizo que se quedara en el plantel sumando escasos minutos.

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Paulo Díaz tiene contrato hasta 2027 con River Plate. Foto: MarcoÊVazquez/Photosport

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Paulo Díaz ve la puerta de salida de River Plate y la U le hace espacio

Según medios como La Página Millonaria, Paulo Díaz lidera la puerta de salida de River Plate para la segunda parte de la temporada 2026, donde si insiste en mantenerse tendrá que aceptar nuevas condiciones.

“El futbolista de 31 años tiene contrato hasta diciembre de 2027 en el club, pero la dirigencia buscará negociarlo nuevamente. Esta vez, con el involucramiento de Pablo Longoria, el flamante Director Deportivo, para conseguirle destino. El chileno deberá aceptar bajar sus pretensiones para poder concretar al fin su salida. Su ciclo en el Más Grande está cumplido hace rato”, explican.

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Esto abre la puerta a mirar nuevos equipos, como Universidad de Chile, pero también tendrá que resignar en lo económico, teniendo en cuenta la realidad que vive el cuadro bullanguero.

Eso sí, en la U podría transformarse en un referente de la última línea, con un técnico Fernando Gago decidido para sumar experiencia en su defensa por lo que tiene luz verde.