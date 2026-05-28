El italiano enfrentó a la prensa luego de quedar eliminado ante Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda del Grand Slam francés.

Los fanáticos del tenis quedaron impactados con lo que pasó en la cancha Philippe Chatrier de Roland Garros, donde este jueves perdió el máximo candidato para ganar el torneo, el italiano Jannik Sinner.

El número 1 del mundo cayó ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo y así explicó lo sucedido: “dormí mal esta noche y me quedé sin energía. Estaba mareado a partir del tercer set con Cerúndolo“.

“Hacía calor, pero no era el de Australia ni había la humedad de Shanghái. Simplemente no me he encontrado bien desde primera hora de la mañana. He intentado acortar al máximo los puntos”, agregó Sinner.

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La táctica que no le resultó a Jannik Sinner ante Juan Manuel Cerúndolo

Jannik Sinner contó que decidió “botar” el cuarto set ante Cerúndolo, para así ir con todo en la quinta manga, sin embargo, no tuvo las fuerzas necesarias para luchar por la victoria.

“Me he dejado ir un poco en el cuarto set para guardar fuerzas para el quinto. El perder el primer juego ha sido una de las claves. Es que no tenía energía. No recuerdo la última vez que me sentí tan débil. Me sabe mal porque jugué muy bien dos sets y medio”, argumentó.

Jannik Sinner fracasó en Roland Garros. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

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Por último, Jannik Sinner no se mostró arrepentido por el poco descanso que tuvo en la previa a Roland Garros, donde se quedó con los títulos de Montecarlo, Madrid y Roma.

“Nadie sabe si luego vengo aquí y también me pongo enfermo. Veo el lado positivo y gané tres torneos muy importantes. Roland Garros era mi principal objetivo este año y no me esperaba esta derrota. Ahora necesito recuperar tanto física como mentalmente”, cerró.

En síntesis

El italiano Jannik Sinner perdió en la segunda ronda del torneo de Roland Garros.

perdió en la segunda ronda del torneo de Roland Garros. El argentino Juan Manuel Cerúndolo derrotó al número 1 del mundo este jueves.

derrotó al número 1 del mundo este jueves. Una causa clave fue el calor y la falta de energía desde la mañana.

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