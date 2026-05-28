La historia oficial marca que Boca Juniors no conoce de derrotas ante equipos chilenos en torneos CONMEBOL en “La Bombonera”. 13 victorias y cuatro empates. Con ese peso en su espalda, Universidad Católica buscará romper los registros.
En sus anteriores visitas al mítico recinto bonaerense, suma tres caídas y una igualdad, que se produjo en la Copa Sudamericana 2005, con igualdad por 2-2, donde convirtieron Facundo Imboden y Jorge “Polo” Quinteros.
Sin embargo, muchísimos hinchas de Católica recuerdan que sí le ganaron a Boca en “La Bombonera”. Es verdad que fue un amistoso, pero ese día se dio un hito en el cuadro xeneize, pues jugaron juntos Juan Román Riquelme y Diego Maradona.
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El complejo historial de U. Católica visitando a Boca Juniors en La Bombonera
El día que Católica ganó a Boca en “La Bombonera”
18 de agosto de 1997. En el marco de la Copa de Invierno, torneo amistoso que se disputó en esa ocasión, los cruzados saltaron a la cancha con Alex Varas; Andrés Romero, Dante Poli, Miguel Ramírez y Nelson Garrido; Ricardo Lunari, Mario Lepe, Jaime Pizarro y Luis Pérez; David Bisconti y Alberto Acosta.
Para enfrentar a Católica, Boca formó con Roberto Abbondanzieri en el arco; Sergio Castillo, Néstor Fabbri, Cristián Traverso y Rodolfo Arruabarrena en defensa; Julio Toresani, Alfredo Berti, Riquelme y Maradona en mediocampo; Diego Latorre y Sebastián Rambert en delantera.
Bisconti abrió la cuenta para la UC en el minuto 2. A los 9′, el arquero Alex Varas le tapó un penal a Rambert. El local igualó mediante Latorre al 29′. Con el 1-1 se fueron al descanso. En el complemento Aníbal “Tunga” González (62′) y otra vez Bisconti pusieron en ventaja a la UC. El “Vasco” Arruabarrena (86′) puso el 3-2 definitivo.
¿Cuándo juegan cruzados y xeneizes?
Por la última fecha del Grupo D en Copa Libertadores, Universidad Católica visita a Boca Juniors en el Estadio “La Bombonera” de Buenos Aires este jueves 28 de mayo desde las 20:30 horas.
En síntesis
- Boca Juniors marcha invicto en su estadio frente a equipos chilenos por torneos oficiales de la CONMEBOL.
- La UC se ilusiona recordando un histórico triunfo amistoso (3-2) en 1997, el día que jugaron juntos Diego Maradona y Juan Román Riquelme.
- El partido decisivo por el Grupo D de la Copa Libertadores se disputará este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas.