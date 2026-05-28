En 1997, los cruzados fueron hasta el mítico escenario bonaerense y se llevaron un triunfo. Fue un partido amistoso, pero sus hinchas lo ponen en lo más alto.

La historia oficial marca que Boca Juniors no conoce de derrotas ante equipos chilenos en torneos CONMEBOL en “La Bombonera”. 13 victorias y cuatro empates. Con ese peso en su espalda, Universidad Católica buscará romper los registros.

En sus anteriores visitas al mítico recinto bonaerense, suma tres caídas y una igualdad, que se produjo en la Copa Sudamericana 2005, con igualdad por 2-2, donde convirtieron Facundo Imboden y Jorge “Polo” Quinteros.

Sin embargo, muchísimos hinchas de Católica recuerdan que sí le ganaron a Boca en “La Bombonera”. Es verdad que fue un amistoso, pero ese día se dio un hito en el cuadro xeneize, pues jugaron juntos Juan Román Riquelme y Diego Maradona.

ver también El complejo historial de U. Católica visitando a Boca Juniors en La Bombonera

El día que Católica ganó a Boca en “La Bombonera”

18 de agosto de 1997. En el marco de la Copa de Invierno, torneo amistoso que se disputó en esa ocasión, los cruzados saltaron a la cancha con Alex Varas; Andrés Romero, Dante Poli, Miguel Ramírez y Nelson Garrido; Ricardo Lunari, Mario Lepe, Jaime Pizarro y Luis Pérez; David Bisconti y Alberto Acosta.

Para enfrentar a Católica, Boca formó con Roberto Abbondanzieri en el arco; Sergio Castillo, Néstor Fabbri, Cristián Traverso y Rodolfo Arruabarrena en defensa; Julio Toresani, Alfredo Berti, Riquelme y Maradona en mediocampo; Diego Latorre y Sebastián Rambert en delantera.

Bisconti abrió la cuenta para la UC en el minuto 2. A los 9′, el arquero Alex Varas le tapó un penal a Rambert. El local igualó mediante Latorre al 29′. Con el 1-1 se fueron al descanso. En el complemento Aníbal “Tunga” González (62′) y otra vez Bisconti pusieron en ventaja a la UC. El “Vasco” Arruabarrena (86′) puso el 3-2 definitivo.

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¿Cuándo juegan cruzados y xeneizes?

Por la última fecha del Grupo D en Copa Libertadores, Universidad Católica visita a Boca Juniors en el Estadio “La Bombonera” de Buenos Aires este jueves 28 de mayo desde las 20:30 horas.

En síntesis

Boca Juniors marcha invicto en su estadio frente a equipos chilenos por torneos oficiales de la CONMEBOL.

en su estadio frente a equipos chilenos por torneos oficiales de la CONMEBOL. La UC se ilusiona recordando un histórico triunfo amistoso (3-2) en 1997 , el día que jugaron juntos Diego Maradona y Juan Román Riquelme.

, el día que jugaron juntos Diego Maradona y Juan Román Riquelme. El partido decisivo por el Grupo D de la Copa Libertadores se disputará este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas.

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