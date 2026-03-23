Fernando Gago fue elegido como entrenador de Universidad de Chile. Con un par de entrenamientos, el técnico hará su debut en la banca del Romántico Viajero, donde intentará quedarse con la victoria.

Si bien Gago jamás ha estado en el fútbol chileno, su carrera como futbolista lo avala en todo el mundo. Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez Sarsfield fueron las camisetas que defendió, así como también la de la selección argentina.

La fea acusación a Fernando Gago

La carrera de jugador de Fernando Gago estuvo marcada por diversas lesiones que no le permitieron explotar todo su potencial. Cuando estaba bien, siempre fue importante. Incluso, siendo uno de los referentes de la Albiceleste. Fue ahí donde vivió un feo episodio.

Gago jugó con Argentina entre 2007 y 2017, estando en la Copa del Mundo de 2014 y en las Copa América de 2007, 2011 y 2015. Además, ganó la medalla de Oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Sin embargo, hubo un hecho que empañó todo esto.

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Durante el 2008, en plena disputa de los Juegos Olímpicos, se empezó a comentar que Diego Maradona quería tomar a la selección argentina adulta que era dirigida por Alfio Basile. Como en Beijing el DT era Sergio Batista, amigo del Pelusa, este comenzó a “pasearse” por los entrenamientos. Algo que más adelante comenzó a generar polémica.

Tras la competición Sub 23, la Albiceleste bajó su rendimiento en las Eliminatorias y Basile renunció después de perder con Chile en Santiago. Acto seguido, Maradona asumió como nuevo DT. Juan Román Riquelme se molestó y no volvió al seleccionado. Los rumores de que algo extraño había pasado comenzaron a crecer. Mucho se especuló de que un grupo de jugadores habría atornillado al revés.

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Alfio Basile fue consultado en un par de oportunidades. Si bien intentó no hacer polémica, un día se le salió sin querer queriendo. “Yo venía medio podrido con un par de jugadores, que no te voy a decir el nombre jamás. Pero era un momento para largar”, dijo el Coco a Fernando Niembro en 2024.

Gago junto a Messi en 2009. Imagen: Getty

Al ser consultado si uno de los “camilleros” era Fernando Gago, Basile no dudó. “Gago estaba en ese grupo, sí. Estaba en la rosquilla Gaguito. Como siempre era Mascherano el titular, él quería jugar. Y con Maradona de amigo…”, aseguró el DT.

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Gago nunca ha comentado el tema y la duda quedó instalada. Curiosamente, después Diego Maradona no lo convocó a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Un duro episodio como jugador, que ahora como entrenador quiere dejar atrás y así comenzar a conseguir éxitos en Universidad de Chile.

En resumen: