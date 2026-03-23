Mayo explica el nuevo proyecto deportivo de U de Chile: ¿Qué le exigieron a Fernando Gago?

Universidad de Chile inició formalmente el nuevo proceso al mando del técnico Fernando Gago, donde debe analizar el futuro con un proyecto deportivo con un objetivo claro: ser campeones de la Liga de Primera 2026.

Si bien saben que el paso en falso con Francisco Meneghini al mando los hizo retroceder a lo que lograron con Gustavo Álvarez, la frase clave que han puesto sobre la mesa es “estamos a tiempo”.

Una que utilizaron para tomar la decisión de sacar a Paqui para volver a comenzar, esta vez con Gago al mando, donde la exigencia será la misma para el nuevo jefe del camarín.

Por lo mismo, Manuel Mayo aclaró el proyecto deportivo que tiene la U, en algo ya conversado con Fernando Gago de manera de no perder el foco por el objetivo principal.

Manuel Mayo explica la exigencia en la U con Fernando Gago. Foto: Diego Martin/Photosport

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“La U está a tiempo”

Fue en la conferencia de prensa donde Manuel Mayo fue consultado sobre qué buscan en Universidad de Chile con Fernando Gago, algo que tuvo que explicar por partes.

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“Lógico que hacer un cambio de entrenador duele, va en contra de la estabilidad, pero estar en un proyecto de una línea clara y estructura de trabajo y que crezca en el tiempo en un club grande, tenemos que ganar, ganar campeonatos y tomar decisiones difíciles con personas que habían hecho todo para que nos vaya bien”, explicó en un comienzo.

“Analizamos que estamos a tiempo en tomar decisiones para corregir cosas que no estaban funcionando, tomamos la decisión de cambiar el cuerpo técnico y traer un entrenador de la talla de Fernando Gago con toda sus exigencias, pero entendiendo que estamos a tiempo de alcanzar y obtener el título que es el gran objetivo y todo lo que podamos”, remató.

Por lo mismo, dijo que hacen una autocrítica de lo vivido en el inicio del año: “Una lástima la copa Sudamericana, pero el mea culpa está, soy autocrítico, tenemos cada detalles y lo aceptamos, pero entendemos que parte del proyecto o querer mejorar es tomar decisiones a tiempo”.

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