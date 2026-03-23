Universidad de Chile vivió la primera charla pública del técnico Fernando Gago al mando de los azules, donde dejó en claro varios puntos del proyecto que quiere instaurar en los azules.

En ese sentido, se le consultó sobre su obsesión por el trabajo físico de los jugadores de su plantel, donde en Argentina se aseguró que deja de lado a los que están pasados en los índices.

“Se habló y es algo normal”, explicó en primera instancia el nuevo técnico de los azules, dejando en claro que sabe que las historias han cruzado fronteras por su método.

Por lo mismo, ocupó su tiempo para poder detallar en qué consiste su exigente trabajo físico y que busca que los jugadores lleguen a lo más altos niveles para competir.

Fernando Gago impone su estilo en U de Chile. Foto: U de Chile.

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Gago explica su método físico en la U

Fernando Gago sabe que es tildado de exigente en lo físico, algo que quiere imponer en Universidad de Chile, pero por un bien superior para todos sus jugadores.

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“Es tratar de tener al jugador en máxima condiciones físicas y psicológicas. Entiendo que es una profesión, que el jugador tiene que dejar el máximo en cada entrenamiento y partido, jugamos con el cuerpo y es lo principal”, detalló.

“Después el como están, porque no todos los días son buenos, y no es así, tienen problemas, hay que entenderlos, ver caso a caso y llevarlos al máximo de exigencia”, detalló.