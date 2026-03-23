Universidad de Chile espera por la primera formación de Fernando Gago para la Copa de La Liga 2026, donde el martes debe recibir a Unión La Calera en el Estadio Nacional.

En ese sentido, el técnico argentino ha podido tener tres entrenamientos con sus jugadores, entendiendo, además, que tendrá seis importantes bajas en sus jugadores.

Por lo mismo, los hinchas esperan expectantes cambios en el esquema y en los nombres, en relación a la idea de Francisco Meneghini, aunque hay una señal que hace calmar las pasiones.

Todo, porque fue en la presentación como el nuevo técnico de la U donde el ex Boca Juniors quiso dejar en claro que no entrega ni adelanta formaciones a los jugadores, por lo que la entrega sólo horas antes.

Fernando Gago no da la formación a los jugadores hasta dos horas antes. Foto: U de Chile.

ver también Las seis bajas que tendrá Fernando Gago para su estreno en U de Chile

Gago: “La formación la entrego dos horas antes”

Fernando Gago calmó las pasiones en su presentación en Universidad de Chile, porque cuando le quisieron sacar su primera formación fue claro: “El equipo lo doy mañana, dos horas antes del partido, primero a los futbolistas y luego el resto”.

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Una señal de un cambio con sus antecesores, donde el argentino prefiere tener a todos en el plantel con las ganas de ser titulares, en un partido que será muy difícil ante los caleranos.

“La presión no cambia, hay que darle la mayor información de cómo lastimar y cómo nos pueden lastimar. Hicimos una análisis de lo que puede pasar, con tres o cuatro conceptos para lograr el resultado, pero, además, tener un equipo que sepa lo que vamos hacer”, detalló.

“El partido será también desde lo emocional, porque el cuerpo técnico nuevo cambia estados de ánimos y aprovecharme de eso para lograr el resultado”, finalizó.

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