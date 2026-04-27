La novena jornada de la Primera B se cerró con un encuentro de campanillas, entre dos equipos históricos de nuestro balompié como Deportes Iquique, que reestrenaba a José Cantillana como entrenador, y Santiago Wanderers que buscaba dar caza al líder Cobreloa.

El encuentro tuvo su mayor pico de intensidad en los primeros 10 minutos, donde aparecieron los goles. Axel Herrera abrió la cuenta para el “Decano” del fútbol chileno a los 7′ con un auténtico golazo. 120 segundos más tarde, Iam González igualó para los celestes al aprovechar un error de Raúl Olivares.

En el resto del compromiso se vieron fuerzas parejas y con opciones claras para cada uno, y en la última jugada del encuentro fue Iquique quien se llevó la victoria gracias a Dylan Arias, sumando así su segunda victoria en esta temporada.

Gracias a este triunfo, los Dragones suben al 11° puesto de la Primera B con nueve puntos. Por su parte, Wanderers se queda en el sexto lugar con 15 unidades.

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Así se jugó la Jornada 9 en Primera B

Unión San Felipe 0-1 Magallanes

0-1, 28′ Rubén Farfán (MAG)

Publicidad

Publicidad

Deportes Copiapó 0-3 San Marcos de Arica

0-1, 51′ Yerko Águila (SMA); 0-2, 79′ Camilo Melivilu (SMA); 0-3, 90+6′, Agustín Maidana (SMA)

Curicó Unido 2-1 Deportes Puerto Montt

Publicidad

Publicidad

1-0, 45+3′ Leandro Benegas (CUR); 2-0, 54′ Roberto Riveros (CUR); 2-1, 60′ Reiner Castro (DPM)

Deportes Temuco 2-1 Rangers

1-0, 54′ Camilo Núñez (TEM); 1-1, 75′ Sebastián Ribas (RAN); 2-1, 90+1′ Autogol Sebastián Ribas (TEM)

Publicidad

Publicidad

Deportes Recoleta 0-2 Deportes Antofagasta

0-1, 50′ Matías Gallegos (CDA); 0-2, 88′ Brayan Hurtado (CDA)

Publicidad

Publicidad

Cobreloa 3-1 San Luis de Quillota

1-0, 19′ Sebastián Zúñiga (CLOA); 1-1, 24′ Diego González (SLQ); 2-1, 33′ Gustavo Gotti (CLOA); 3-1, 85′ Matías Sandoval (CLOA)

Publicidad

Publicidad

Unión Española 2-0 Deportes Santa Cruz

1-0, 19′ Mitchell Wassenne (UE); 2-0, 79′ Tomás Ovando (UE)

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Publicidad

Publicidad

Así se juega la próxima fecha

JUEVES 30 DE ABRIL

Unión Española vs. Curicó Unido / 20:00 horas / Estadio Santa Laura

SÁBADO 2 DE MAYO

Santa Cruz vs. Iquique / 17:30 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

Rangers vs. Puerto Montt / 20:00 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca

DOMINGO 3 DE MAYO

Magallanes vs. Copiapó / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Wanderers vs. Temuco / 15:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Cobreloa vs. Antofagasta / 17:30 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

Publicidad

Publicidad

LUNES 4 DE MAYO