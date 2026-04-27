La novena jornada de la Primera B se cerró con un encuentro de campanillas, entre dos equipos históricos de nuestro balompié como Deportes Iquique, que reestrenaba a José Cantillana como entrenador, y Santiago Wanderers que buscaba dar caza al líder Cobreloa.
El encuentro tuvo su mayor pico de intensidad en los primeros 10 minutos, donde aparecieron los goles. Axel Herrera abrió la cuenta para el “Decano” del fútbol chileno a los 7′ con un auténtico golazo. 120 segundos más tarde, Iam González igualó para los celestes al aprovechar un error de Raúl Olivares.
En el resto del compromiso se vieron fuerzas parejas y con opciones claras para cada uno, y en la última jugada del encuentro fue Iquique quien se llevó la victoria gracias a Dylan Arias, sumando así su segunda victoria en esta temporada.
Gracias a este triunfo, los Dragones suben al 11° puesto de la Primera B con nueve puntos. Por su parte, Wanderers se queda en el sexto lugar con 15 unidades.
Así se jugó la Jornada 9 en Primera B
- Unión San Felipe 0-1 Magallanes
0-1, 28′ Rubén Farfán (MAG)
- Deportes Copiapó 0-3 San Marcos de Arica
0-1, 51′ Yerko Águila (SMA); 0-2, 79′ Camilo Melivilu (SMA); 0-3, 90+6′, Agustín Maidana (SMA)
- Curicó Unido 2-1 Deportes Puerto Montt
1-0, 45+3′ Leandro Benegas (CUR); 2-0, 54′ Roberto Riveros (CUR); 2-1, 60′ Reiner Castro (DPM)
- Deportes Temuco 2-1 Rangers
1-0, 54′ Camilo Núñez (TEM); 1-1, 75′ Sebastián Ribas (RAN); 2-1, 90+1′ Autogol Sebastián Ribas (TEM)
- Deportes Recoleta 0-2 Deportes Antofagasta
0-1, 50′ Matías Gallegos (CDA); 0-2, 88′ Brayan Hurtado (CDA)
- Cobreloa 3-1 San Luis de Quillota
1-0, 19′ Sebastián Zúñiga (CLOA); 1-1, 24′ Diego González (SLQ); 2-1, 33′ Gustavo Gotti (CLOA); 3-1, 85′ Matías Sandoval (CLOA)
- Unión Española 2-0 Deportes Santa Cruz
1-0, 19′ Mitchell Wassenne (UE); 2-0, 79′ Tomás Ovando (UE)
¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?
Así se juega la próxima fecha
JUEVES 30 DE ABRIL
- Unión Española vs. Curicó Unido / 20:00 horas / Estadio Santa Laura
SÁBADO 2 DE MAYO
- Santa Cruz vs. Iquique / 17:30 horas / Estadio Joaquín Muñoz García
- Rangers vs. Puerto Montt / 20:00 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca
DOMINGO 3 DE MAYO
- Magallanes vs. Copiapó / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo
- Wanderers vs. Temuco / 15:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso
- Cobreloa vs. Antofagasta / 17:30 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama
LUNES 4 DE MAYO
- San Luis de Quillota vs. San Felipe / 18:00 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña
- San Marcos de Arica vs. Deportes Recoleta / 20:30 horas / Estadio Carlos Dittborn