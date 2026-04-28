Cerca de llegar al primer tercio de la temporada 2026 en Primera B, el único puntero es Cobreloa, que llegó a los 18 puntos y supera por uno a sus más cercanos perseguidores, Deportes Antofagasta y San Marcos de Arica.

Una campaña que comienza a ilusionar a sus hinchas y a quienes vistieron la camiseta naranja con éxito, tal es el caso del argentino Marcelo Trobbiani, que jugó en Calama entre 1988 y 1989. En diálogo con RedGol, no ocultó su alegría por el presente del club.

ver también Tabla de la Primera B: Unión Española vuelve al triunfo y Cobreloa sigue en lo más alto

La fe ciega de Trobbiani en el ascenso de Cobreloa

Actualmente viviendo en la ciudad española de Elche, “Mandrake” reconoció que los loínos “es lo primordial para mí en Chile. Y está ahí bien, yo creo que va… este año puede subir a Primera“.

“Ojalá que Cobreloa suba porque es donde se merece estar el equipo y los hinchas; los mineros merecen estar en Primera División”, agregó Marcelo Trobbiani quien da con la clave del buen rendimiento actual en Liga de Ascenso.

“(Ante San Luis) se sacó un resultado muy importante. Hay otros equipos que están ahí atrás (en la Tabla). Es que es difícil la Segunda, pero creo que este año tiene más regularidad el equipo“, finalizó el campeón del mundo en México 1986.

Recordemos que además de su etapa como futbolista a finales de los años 80, donde fue campeón del fútbol chileno en 1988, Trobbiani tuvo dos pasos como entrenador en Cobreloa, durante las temporadas 2009 y 2014.

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¿Cómo están los loínos en Primera B?

En síntesis

Cobreloa es el puntero exclusivo de la Primera B con 18 unidades, superando por un cuerpo a Antofagasta y San Marcos de Arica.

con 18 unidades, superando por un cuerpo a Antofagasta y San Marcos de Arica. Marcelo Trobbiani destacó la regularidad del plantel actual y aseguró que los mineros “merecen estar en Primera División”.

y aseguró que los mineros “merecen estar en Primera División”. El ídolo naranja confía plenamente en el retorno este año, valorando los triunfos clave que han mantenido al club en la cima.

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