En el cierre de la jornada dominical de la Primera B, Unión Española consiguió un muy esperado triunfo. Claro que el más feliz es Cobreloa, que se mantiene como el único puntero.

Los Hispanos han estado muy lejos de las expectativas. Como uno de los históricos del fútbol chileno, tienen la presión de protagonizar la pelea por el ascenso y no lo han podido lograr. Sin embargo, al menos en su último partido tuvieron un respiro.

El triunfo de Unión Española

Unión Española no había podido levantar con la llegada de Ronald Fuentes a la banca y las dudas se estaban acumulando en el Estadio Santa Laura. El aire se estaba haciendo más pesado en Independencia, pero este domingo recibieron un verdadero tanque de oxígeno.

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En la 9° fecha de la Primera B, los Hispanos vencieron por 2-0 a Deportes Santa Cruz. Mitchell Wassenne y Tomás Ovando anotaron para los Rojos, con lo cual retoman confianza y les permitirá tener una semana más tranquila luego de mucho tiempo.

Con la victoria, Unión Española subió al 9° lugar con 11 puntos, mientras Deportes Santa Cruz se estanca en el 15° puesto con 6 unidades. El siguiente encuentro de los Hispanos será el jueves 30 de abril, cuando reciban en Santa Laura a Curicó Unido.

Otro que fue feliz en esta fecha es Cobreloa. Los Loínos aprovecharon las derrotas de Recoleta y Deportes Puerto Montt durante este fin de semana. Los Loínos vencieron a San Luis de Quillota en Calama y están en la cima de la Primera B.

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Los Zorros del Desierto ahora son líderes con 18 puntos, seguidos de muy cerca por Antofagasta y San Marcos de Arica con 17 unidades. Iquique y Santiago Wanderers cerrarán la fecha este lunes 27 de abril a las 20:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones.

Tabla de posiciones de la Primera B