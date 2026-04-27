Coquimbo Unido va por otro golpe en la Copa Libertadores, motivados para enfrentar a Deportes Tolima por la tercera fecha del Grupo B. El cuadro colombiano intentará aprovechar la localía para sumar su primer triunfo, en medio de un presente irregular: solo una victoria en sus últimos seis partidos.
Por su parte, los Piratas, están en un gran momento tras el triunfo ante Unión La Calera, sumando ocho partidos invictos. Recordemos que en el certamen CONMEBOL, debutaron con un empate ante Nacional y luego consiguieron un sólido triunfo como visita frente a Universitario.
¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima?
Coquimbo Unido y Deportes Tolima, juegan este martes 28 de abril a las 22:00 horas de Chile en el estadio Estadio Manuel Murillo Toro, Colomboa, por la tercera fecha de la Copa Libertadores.
El partido entre Piratas y Colombianostiene confirmada la transmisión por TV en Chile, esta irá completamente en vivo por la señal de ESPN 5. Tambiéncontará con transmisión vía ONLINE, por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para usuarios del plan Premium.
Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores
Probable formación Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima
La oncena titular del conjunto pirata sería con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristian Zavala, Alejandro Azócar, Benjamín Chandía; Nicolás Johansen.