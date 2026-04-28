En momentos donde se recupera de una lesión en su hombro derecho, el nombre de Erick Pulgar vuelve a sonar en Brasil, pues existe una opción concreta de que en julio del presente año, pueda dejar definitivamente Flamengo.

Cierto es que a partir de esa fecha, la cláusula de salida que existe en el contrato con los cariocas se reduce un tercio de su total actual. Así como también es real el interés que existe por el antofagastino desde otros mercados fuera de Sudamérica.

En ese ámbito, el periodista chileno radicado en Brasil, José Tomás Fernández, reveló en su canal de YouTube que además del conocido interés desde la MLS por Pulgar, se suma un poderoso mercado que puede seducir al Flamengo, como es Medio Oriente.

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Desde Medio Oriente vienen por Erick Pulgar

“Hace un tiempo les conté que habían llegado dos clubes de Estados Unidos a comienzos de febrero a preguntar por su situación, y cuando se dieron cuenta que la cláusula de rescisión bajaba a mitad de este año dijeron ‘nos vemos en julio'”, explicó el reportero.

A renglón seguido, Fernández adelanta que “ahora aparece otro equipo… otros equipos… otro mercado, mejor dicho; porque empezaron a preguntar por Erick Pulgar desde Medio Oriente. Lo menciono porque en otros momentos aparecieron desde allá para preguntar por él”.

“En varias oportunidades, ya les dijo que no le interesaba partir hacia allá, que estaba cómodo en Brasil y no quería partir a Arabia Saudita, a Qatar, a Emiratos. A diferencia de aquellas veces, ahora no le cierra la puerta a la opción“, agrega el periodista.

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Para finalizar, advierte que desde Flamengo “están al tanto de esto“, porque hay un equipo que fue directamente a preguntarle al club y no necesariamente a su representante. Entonces, están enterados de que va a haber concurrencia por Pulgar. A diferencia de otras ocasiones, él dice ‘vamos a escuchar'”.

¿Cuánto es su cláusula de salida?

A partir del 1 de julio de este año, el valor que deberían desembolsar los interesados en firmar al antofagastino baja de los US$6 millones hasta los US$4 millones de dólares, que deberán pagarlos al Mengão.

En síntesis

La cláusula de Erick Pulgar con Flamengo bajará a US$4 millones de dólares el 1 de julio.

con Flamengo bajará a de dólares el 1 de julio. Clubes de la MLS y Medio Oriente muestran interés concreto por el volante chileno.

y muestran interés concreto por el volante chileno. El jugador no cierra la puerta a ofertas de Arabia Saudita, Qatar o Emiratos Árabes.

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