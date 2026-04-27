Mientras en el fútbol brasileño todavía le resta por cumplir una fecha más de los cuatro juegos de suspensión que recibió, se esperaba que este miércoles, para Copa Libertadores, volviera a las canchas con Flamengo el volante chileno Erick Pulgar.

El antofagastino está hace casi un mes en tratamiento de su lesión en la articulación acromioclavicular del hombro derecho, y se esperaba que esta semana se incluyera en la lista de viajeros a Argentina, para el duelo con Estudiantes de La Plata por el Grupo A.

Sin embargo, el periodista Bruno Lemos confirmó en su cuenta de X que Pulgar no viajará con el plantel de Flamengo y será baja para el duelo por Copa Libertadores y habrá que esperar una semana más para su vuelta a las canchas.

Tweet placeholder

¿Por qué Pulgar no jugará en Copa Libertadores?

El mismo reportero apuntó a que el chileno continúa con tratamiento de fisioterapia en el campo de entrenamiento del elenco brasileño y recién se le evaluará el fin de semana, aprovechando que debe cumplir su última fecha de suspensión el domingo ante Vasco da Gama.

En caso de que logre recuperarse física y futbolísticamente, Pulgar entrará en la consideración del técnico portugués Leonardo Jardim para la cuarta jornada de Libertadores, cuando Flamengo visite el 7 de mayo a Independiente Medellín en Colombia.

Publicidad

Publicidad

El problema para el nacional es que quien tomó su lugar en el 11 titular, Evertton Araújo está en su mejor momento futbolístico como acompañante de Jorginho en contención y a punta de goles se ganó el puesto. Deberá dar el extra si quiere retomar su camiseta.

ver también Erick Pulgar es baja en Flamengo: El diagnóstico y cuántos partidos que se pierde

Los números del chileno en 2026

Entre el Campeonato Carioca, Supercopa de Brasil, Recopa Sudamericana y el Brasileirão, Erick Pulgar disputó con Flamengo un total de 1.227 minutos en 15 juegos, donde registra dos goles, cinco tarjetas amarillas y una expulsión.

En síntesis

Erick Pulgar es baja en Flamengo ante Estudiantes de La Plata al no superar su lesión de hombro.

al no superar su lesión de hombro. Seguirá en fisioterapia y su regreso se proyecta para el 7 de mayo ante el DIM.

El gran nivel de Evertton Araújo complica el retorno del nacional a la titularidad.

Publicidad