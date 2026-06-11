Desde Argentina aseguran que Rodolfo Arruabarrena pidió esperar la pretemporada para ver a la Joya, además de Williams Alarcón.

Una de las grandes dudas que debe resolver Boca Juniors con el arribo del nuevo técnico Rodolfo Arruabarrena, tiene que ver con Carlos Palacios, en medio de las críticas de los hinchas.

El chileno se ha transformado en un dolor de cabeza, luego de no sumar minutos en la presente temporada, luego de una operación y una larga puesta a punto, por lo que llegó el momento de definiciones.

En medio de rumores que lo acercan como refuerzo de Colo Colo, en Argentina aseguran que el nuevo DT ya tomó una decisión con la Joya: “Lo quiere analizar en la pretemporada”.

Carlos Palacios tiene la puerta abierta para volver a Colo Colo.

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La pretemporada será clave para Palacios en Boca

Fue el medio Planeta Boca quienes entregaron detalles de los jugadores cortados, donde la lista la lidera uno de los delanteros que ha aparecido en el mercado de fichajes de la U.

“Tanto Lucas Janson como Agustín Martegani ya vienen estando apartados y el panorama se mantendrá con ambos. Tanto el delantero como el volante buscan club para ganar más terreno de juego y Arruabarrena no pondrá trabas para que se vayan. De esta manera, hay chances de que se concreten sus partidas”, explican.

Fue el momento que se llegó a Carlos Palacios y este análisis que quiere realizar Arrabuarena cuando realice la pretemporada con Boca, donde también incluye a su compatriota Williams Alarcón.

“Luego, queda por resolver las situaciones de otros futbolistas, cuyos futuros son una incógnita y el ‘Vasco’ quiere analizar en pretemporada. Dos de ellos son Carlos Palacios y Williams Alarcón, quienes perdieron lugar en el 2026 por diferentes motivos. Con el correr de los días, se sabrá qué determinación tomará el técnico con ellos”, profundizaron.