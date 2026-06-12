En un entretenido encuentro, Canadá y Bosnia y Herzegovina no se hicieron daño e igualaron en el debut de ambos en la Copa del Mundo 2026.

Para los norteamericanos era una jornada bastante especial, ya que tenían la oportunidad de abrir este torneo en su casa en Toronto. Claro que los europeos no se andaban con cuentos. Con el antecedente de haber dejado fuera a Italia en el repechaje, mostraban chapa.

Entretenido empate

Luego de toda la ceremonia de apertura, por ser el primer partido que se jugaba en suelo canadiense, comenzó el partido entre ambas selecciones. Si bien los locales tenían la presión, poco a poco los bosnios fueron mostrando lo suyo.

No fue tan sorpresa que a los 21 minnutos se cumpliera esa regla que dice que dos cabezazos en el área son gol. Pivoteó Sead Kolasinac y Jovo Lukic marcó el 1-0. Un mazazo para Canadá y de esta manera se fueron al descanso.

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En la segunda parte el local salió con todo en la búsqueda del empate. Con el correr de los minutos fueron inclinando la cancha y arrinconando a Bosnia y Herzegovina, hasta que de tanto insistir terminaron encontrando su merecido premio.

En el 79′, el recién ingresado Cyle Larin encontró un balón en la entrada del área y sacó un furioso derechazo para colocar el 1-1. Locura total de los hinchas en Toronto, con lo cual Canadá se envalentonó para ir por el triunfo, pero no les alcanzó y el marcador se mantuvo en empate.

Cyle Larin le dio el empate a Canadá ante Bosnia y Herzegovina. Imagen: Getty

De esta manera, Canadá con Bosnia y Herzegovina arrancan con una igualdad su aventura en el grupo B. El otro partido de esta zona será el sábado 13 de junio a las 15:00 horas, cuando se enfrenten Qatar y Suiza para completar la primera fecha. El Mundial 2026 tiene emoción para rato.

La previa

Una nueva jornada de la Copa del Mundo 2026 tiene a Canadá enfrentándose a Bosnia y Herzegovina por el grupo B. Se espera un partidazo en la ciudad de Toronto.

A un costado del Lago Ontario, Canadá recibe su primer partido correspondiente a la cita planetaria. Lo hará con un complicado duelo entre la selección local y los europeos, quienes liderados por el histórico Edin Dzeko, quieren dar la sorpresa en Norteamérica.

Canadá tiene a su propia gran figura, ya que Alphonso Davies es quien comanda la ilusión de los norteamericanos, aunque para este duelo con Bosnia y Herzegobina está descartado. En el grupo B también están, donde también se encuentran Qatar y Suiza, quienes se enfrentarán el sábado 13 de junio a las 15:00 horas.

El MINUTO a MINUTO de Canadá vs Bosnia y Herzegovina