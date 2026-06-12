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Copa del Mundo

Canadá protagoniza entretenido empate ante Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

Los norteamericanos rescataron una igualdad en los minutos finales ante los europeos.

Por César Vásquez

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Cyle Larin igualó para Canadá.
© Getty ImagesCyle Larin igualó para Canadá.

En un entretenido encuentro, Canadá y Bosnia y Herzegovina no se hicieron daño e igualaron en el debut de ambos en la Copa del Mundo 2026.

Para los norteamericanos era una jornada bastante especial, ya que tenían la oportunidad de abrir este torneo en su casa en Toronto. Claro que los europeos no se andaban con cuentos. Con el antecedente de haber dejado fuera a Italia en el repechaje, mostraban chapa.

Entretenido empate

Luego de toda la ceremonia de apertura, por ser el primer partido que se jugaba en suelo canadiense, comenzó el partido entre ambas selecciones. Si bien los locales tenían la presión, poco a poco los bosnios fueron mostrando lo suyo.

No fue tan sorpresa que a los 21 minnutos se cumpliera esa regla que dice que dos cabezazos en el área son gol. Pivoteó Sead Kolasinac y Jovo Lukic marcó el 1-0. Un mazazo para Canadá y de esta manera se fueron al descanso.

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En la segunda parte el local salió con todo en la búsqueda del empate. Con el correr de los minutos fueron inclinando la cancha y arrinconando a Bosnia y Herzegovina, hasta que de tanto insistir terminaron encontrando su merecido premio.

En el 79′, el recién ingresado Cyle Larin encontró un balón en la entrada del área y sacó un furioso derechazo para colocar el 1-1. Locura total de los hinchas en Toronto, con lo cual Canadá se envalentonó para ir por el triunfo, pero no les alcanzó y el marcador se mantuvo en empate.

Cyle Larin le dio el empate a Canadá ante Bosnia y Herzegovina. Imagen: Getty

Cyle Larin le dio el empate a Canadá ante Bosnia y Herzegovina. Imagen: Getty

De esta manera, Canadá con Bosnia y Herzegovina arrancan con una igualdad su aventura en el grupo B. El otro partido de esta zona será el sábado 13 de junio a las 15:00 horas, cuando se enfrenten Qatar y Suiza para completar la primera fecha. El Mundial 2026 tiene emoción para rato.

La previa

Una nueva jornada de la Copa del Mundo 2026 tiene a Canadá enfrentándose a Bosnia y Herzegovina por el grupo B. Se espera un partidazo en la ciudad de Toronto.

A un costado del Lago Ontario, Canadá recibe su primer partido correspondiente a la cita planetaria. Lo hará con un complicado duelo entre la selección local y los europeos, quienes liderados por el histórico Edin Dzeko, quieren dar la sorpresa en Norteamérica.

Canadá tiene a su propia gran figura, ya que Alphonso Davies es quien comanda la ilusión de los norteamericanos, aunque para este duelo con Bosnia y Herzegobina está descartado. En el grupo B también están, donde también se encuentran Qatar y Suiza, quienes se enfrentarán el sábado 13 de junio a las 15:00 horas.

El MINUTO a MINUTO de Canadá vs Bosnia y Herzegovina

¡Final del partido!

Canadá y Bosnia y Herzegovina no su pudieron superar y terminaron igualados 1-1. Les agradecemos su compañía en esta transmisión MINUTO a MINUTO del Mundial 2026. Será hasta una próxima ocasión.

Los descuentos

El árbitro Facundo Tello agrega 6 minutos de descuento en el duelo de Canadá y Bosnia y Herzegovina. Se mantiene el 1-1 en el marcador.

Así fue el empate de Canadá

Larin aprovechó la pelota que le quedó y no perdonó para poner el 1-1.

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¡Gol de Canadá!

En 79 minutos Canadá lo iguala. Cyle Larin, que recién había ingresado, encuentra el balón en la entrada del área y la manda a guardar. 1-1 en Toronto y tendremos un final electrizante.

Bosnia defiende con todo

Canadá salió envalentonado por el empate, pero Bosnia logra mantener la ventaja. De contra los norteamericanos dejan espacios y el partido se hace de ida y vuelta. En 60 minutos los europeos están arriba por 1-0.

Tapadón de Vasilj

Tani Oluwaseyi ganó línea de fondo y mandó el centró atrás, pero Nikola Vasilj estuvo notable para evitar la igualdad de Canadá.

¡Comienza el segundo tiempo!

Canadá y Bosnia y Herzegovina reanudan el juego en Toronto. El local está obligado a ir por el empate en el Mundial donde es anfitrión.

¡Final del primer tiempo!

Terminan los primeros 45 minutos y Bosnia y Herzegovina se va al descanso ganándolo por 1-0. Jovo Lukic anotó el único gol.

Canadá busca pero no encuentra

Con el 1-0 de Bosnia, es Canadá la selección que ha intentado asumir el protagonismo, pero con poca claridad en los metros finales. En 40 minutos lo siguen ganando los europeos.

Así fue el gol de Bosnia y Herzegovina

Jovo Lukic abrió el marcador en el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Lo ganan los europeos.

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¡Gol de Bosnia!

Dos cabezazos en el área son gol. En 21 minutos Sea Kolasinac pivotea para que Jovo Lukic abra la cuenta de cabeza en Toronto. 1-0 lo gana Bosnia y Herzegovina ante Canadá. 

Lo tuvo Canadá

Un mal despeje de la defensa bosnia le deja el balón servido a Jonathan David, pero Nikola Vasilj estuvo notable para evitar la apertura de la cuenta en 17 minutos.

Primeros 10 minutos

Por ahora el trámite es dividido, aunque Bosnia y Herzegovina muestra un poco más de intención de ir al ataque. Por ahora se mantiene el 0-0.

¡Comenzó el partido!

Canadá viste de rojo en Toronto, mientras Bosnia y Herzegovina lo hace de blanco. Arranca la segunda jornada de Copa del Mundo 2026.

Los equipos a la cancha

Canadá y Bosnia y Herzegovina ya están en el terreno de juego. Como ha implementado la FIFA en la competición, ambos planteles completos saltan a la cancha. Se entonan los himnos.

El grupo B

Canadá y Bosnia y Herzegovina comparten el grupo B junto a Qatar y Suiza. Estas últimas dos selecciones se enfrentarán mañana sábado 13 de junio a las 15:00 horas.

La formación de Bosnia y Herzegovina

El histórico Edin Dzeko comenzará en la banca de Bosnia y Herzegovina por decisión técnica. Revisa la formación:

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Davies descartado

Esta es la formación de Canadá, donde Alphonso Davis está descartado por un desgarro que sufrió en Bayern Múnich.

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El primer partido en Canadá

Este enfrentamiento entre Canadá y Bosnia y Herzegovina tiene la particularidad de ser el primero que se realiza en Canadá en la presente Copa del Mundo. Este país, además, nunca había recibido una cita planetaria, a diferencia de México y Estados Unidos que ya tenían experiencia previa. 

¡SALUDOS MUNDIALES PARA TODOS!

Segundo día de actividad en el Mundial 2026 y la actividad se traslada hasta el BMO Field de Toronto donde el local Canadá se enfrenta a Bosnia-Herzegovina.

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