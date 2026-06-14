El conocido Gaspi fue parte de las víctimas que protagonizaron colisión de helicópteros en Río de Janeiro.

Impacto mundial ha generado el trágico accidente aéreo que se registró en Brasil. Esto debido a que dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo, lo que terminó con ambas tripulaciones fallecidas en Río de Janeiro.

El operativo logró identificar a las seis víctimas rápidamente. Entre los involucrados se indicó al cantante Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, y el reconocido YouTube Gaspar Prim, más conocido como Gaspi. El trasandino tiene más de 7,5 millones de seguidores y además un importante pasado ligado con la U.

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“Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi”, lamentó Ibai Llanos. “Uno quiere crees que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente nos llevó a Gaspi. No tengo palabras”, agregó Davoo Xeneize afectado por la partida de su colega.

De momento continúan los operativos para aclarar el siniestro registrado este domingo. Por lo que se analiza cuál habría sido el error del piloto Charles Marsillac, al momento de impactar el otro helicóptero en vuelo.

La historia de Gaspi en Chile: Jugó en la U y soñó con ser futbolista

Pero la historia de Gaspi tuvo un particular episodio en Chile. Esto porque el trasandino confesó que pasó varios años en el país y que hasta jugó en Universidad de Chile.

Gaspi, acompañó a su madre, y vivió en el país entre los 8 a 12 años, y soñó con debutar en el Romántico Viajero. “Jugué bastante. Jugué en la U de Chile. Viví un tiempo en Chile, también jugué en La Serena, en las inferiores de La Serena”, complementó en Paren La Mano de Vorterix.

Pese a tener condiciones, Gaspi reveló que su retiro fue antes de lo imaginado. “Había mucha exigencia. Jugué mucho, pero después me di cuenta que está todo arreglado y me fui a mi casa”, recalcó.