El exarquero argentino, que defendió a clubes como San Marcos de Arica, Coquimbo Unido y Deportes Copiapó, contó cómo cambió su vida tras el retiro y reveló que actualmente se dedica al transporte de pasajeros y al turismo.

El exarquero argentino Jorge Manduca desarrolló una extensa trayectoria en el fútbol chileno, defendiendo los colores de diversos clubes como San Marcos de Arica, Coquimbo Unido y Deportes Copiapó. Tras una carrera de varios años en el país, puso fin a su etapa como futbolista profesional en 2018, cuando vistió por última vez la camiseta de Barnechea.

Pese a haber nacido en Argentina, el exguardameta decidió radicarse en Chile junto a su familia tras poner fin a su carrera profesional. En conversación con AS, Manduca repasó su presente lejos de las canchas y abordó cómo ha sido su vida después del retiro.

“Estoy viviendo en Santiago. Mi señora es chilena, mis hijos son chilenos, así que me quedé a vivir acá. Me dedico más al trabajo de escuelitas de fútbol durante las tardes”, explicó.

La nueva vida de Jorge Manduca

Además de eso trabajo ligado aún al fútbol, el exjugador señaló: “Tengo también unos transportes de pasajeros y me dedico además a eso. Transporte de personal y ahora viene, por ejemplo, la época de la nieve, con todo el turismo, ese tipo de transporte también”.

Añadiendo que “hay actividad, bastante trabajo. Bueno, como en todo, hay que moverse, hay que buscar, pero bien”.

El portero colgó los guantes en Barnechea/Photosport

A pesar del retiro, sigue ligado al fútbol y juega en un equipo que se llama Inter Miami en Chicureo. “Tengo unos amigos que tienen un equipo, voy a compartir con ellos cuando puedo. Otras veces también aprovecho de hacer cosas con los hijos, con mi señora. Cuando juego, trato de ir para estirar un poco las piernas, No juego al arco, juego como defensa, o en el mediocampo, para correr un poco”.

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Sobre la inquietud de ser entrenador de arqueros a nivel profesional, reveló que compañeros le han ofrecido trabajo, pero hay un motivo que ha determinado su decisión. “Pero la verdad es que la verdad que fue un cansancio más que físico en mi último año”.

“Muchos problemas cuando uno lleva mucho tiempo en un equipo, como que todos los problemas te empiezan a caer. Uno como que empieza a absorber todos los problemas que van pasando en el club y al final de lo que uno menos se preocupa es de jugar”.