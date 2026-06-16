Luego del empate con Nueva Zelanda, el presidente de la FIFA fue a visitar al plantel y se encontró con la reprimenda de Amir Ghalenoei por lo que han vivido.

De todo ocurrió en Los Ángeles, durante el estreno de Irán en el Mundial 2026, en el que igualaron por 2-2 ante Nueva Zelanda. Lo que incluyó una sorpresiva visita al camarín de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El dirigente de origen suizo estuvo en su palco de honor en el SoFi Stadium para ver el último encuentro del lunes en la Costa Oeste de Estados Unidos. Tras el mismo, acudió con su comitiva al vestuario iraní para dirigirse a jugadores y cuerpo técnico.

“Le han demostrado a su familia, amigos y al mundo que merecen estar aquí. Les agradezco su presencia en esta competición y están enviando un mensaje muy poderoso al mundo, lograron unir a todos los presentes en el estadio y demostrar solidaridad”, dijo Infantino en el camarín de Irán.

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DT de Irán encara con todo a Gianni Infantino

Tras las palabras del mandamás de FIFA, sacó la voz el técnico Amir Ghalenoei, quien le recriminó que “fuimos el equipo más perjudicado del Mundial, debido a las condiciones e impacto que tuvieron en nosotros, y eso fue una injusticia para este equipo“.

“Somos el equipo más maltratado en la historia de los Mundiales. Ni siquiera quería (Estados Unidos) que vinieramos dos días antes. Necesitábamos haber venido al menos dos semanas antes y nos lo arrebataron. Es otra injusticia que nos han hecho”, le espetó el DT de Irán a Infantino.

Por último, el estratega exigió que “la FIFA actúe con más contundencia para que el equipo deje de ser oprimido y menospreciado. Aprendimos de ustedes que el fútbol es un espacio para la humanidad, un lugar para divertirse, pero el anfitrión nos arrebató nuestra humanidad y nuestra alegría“.

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¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la segunda fecha del Grupo G en el Mundial 2026, Irán se medirá ante Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, este domingo 21 de junio desde las 15:00 horas (de Chile).

En síntesis