El jugador persa consiguió poner la igualdad cuando las cosas se veían difíciles ante Nueva Zelanda. Además, tuvo declaraciones al hueso.

No pasan desapercibidos. La Selección de Irán es, evidentemente, muy llamativa en este Mundial 2026. Y no se debe a un tema particular del Team Melli, sino que a la situación geopolítica y las fuertes restricciones con el equipo, provenientes del gobierno estadounidense liderado por Donald Trump.

Por ejemplo, en el empate ante Nueva Zelanda. En la primera fecha de la fase de grupos, el elenco persa pudo estar tan solo unas horas en Estados Unidos y ha luchado con la incomodidad desde su llegada.

Pese a todo esto, Irán consiguió un empate. Remando contra la corriente, los persas pudieron concretar un inicio remarcable, empatando ante un cuadro de Nueva Zelanda. En esa proeza, uno de los principales protagonistas fue Ramin Rezaeian.

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Gol de Rezaeian: el influencer y pianista

Cuando los neozelandeses ganaban por 1-0 y parecía que todo se ponía aún más cuesta arriba para Irán, llegó el tanto de Ramin Rezaeian. El carrilero por derecha agarró un balón suelto en el área kiwi y solamente lo punteó para dejar el partido arriba para su equipo (32′).

Luego, cuando las cosas de nuevo se habían complicado, el propio Ramin Rezaeian mandó un centro venenoso al área que fue cabeceado de forma espectacular por el delantero del Rostov, Mohammed Mohebi (64′). Así, los persas sacaron un empate 2-2.

Pero, no solamente por su buena calidad en el campo de juego destaca Rezaeian. El carrilero iraní también deleita a sus compañeros con el piano, ya que es el encargado de darle música a la concentración, con sus conocimientos de aquel instrumento.

Junto con eso, el anotador persa tiene otra faceta importante: es influencer. Con más de 3.8 millones de seguidores en Instagram, este jugador es considerado un verdadero ícono de la moda en su país, usando ropa de diseñadores, cambiando constantemente de peinados y cuidando su imagen pública como si se tratase de una estrella de la música.

Ramin Rezaeian es el dueño de los balones parados en Irán | Getty Images

Declaraciones post partido

Tras el encuentro ante Nueva Zelanda, era obvio que los futbolistas iraníes serían acosados por la prensa. Es lo que le pasó, precisamente, al “Jugador del partido”, Ramin Rezaeian, a quien se le preguntó por las pifias que surgieron desde la propia hinchada persa hacia el himno, minutos antes del pitazo inicial.

“Esto no es de tu incumbencia”, le respondió a la periodista. “Te respeto, pero lo que pasa entre iraníes es nuestro propio problema y lo resolveremos entre nosotros“, agregó el fashiniosta, mejor jugador del partido y pianista.

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