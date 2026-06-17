El estudio muestra que entre los favoritos de los connacionales para ganar la Copa del Mundo están Brasil y Portugal.

Ad portas que se cumpla la primera semana de intensa actividad en el Mundial 2026, más allá de las discusiones, interacciones y reacciones que genera en los futboleros, todo parece indicar que en gran parte de Chile genera un interés muy bajo.

Es que un estudio que presentó la empresa Activa Research indica que el 46 por ciento de los connnacionales “declara tener poco o ningún interés” en la cita planetaria que se juega en Norteamérica, y que sólo el 28,5% está “interesado o muy interesado”.

Entre los más futboleros, el 37,2% de interesados son varones contra un 20,5% de las mujeres, mientras que el segmento de mayor interés está entre los 18 y 30 años (con 35,3%). De todas formas, el 64,8% de los chilenos verá al menos un partido del Mundial 2026.

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¿Cuál es el favorito de los chilenos en el Mundial 2026?

La encuesta realizada por Activa Research advierte que en este ítem llama la atención que haya un alto porcentaje de indiferencia (11,3%) e incluso no responde a la pregunta (10%), lo que a juicio de la empresa “refleja el desapego emocional de una ciudadanía que no tiene equipo propio”.

Sobre los favoritos a ganar el Mundial 2026, son dos los países que generan mayores menciones entre los nacionales. El primero es Brasil con un 15.5%, seguido de Portugal (13.3%). Mucho más atrás aparece el último campeón Argentina (7%).

Al respecto, según indicó a Radio ADN Ramón Caviedes, director de la agencia, “Chile mira el Mundial con distancia. Sin la selección en cancha, el torneo es entretenimiento secundario: se ve, pero no se celebra ni se consume con intensidad”.

Datos de la encuesta

Estudio realizado entre el 10 y 12 de junio.

Consulta a 1.036 hombres y mujeres entre 18 y 70 años.

Consulta online

En síntesis