El elenco merengue está obsesionado con armar un plantel de lujo tras el arribo de José Mourinho a la Casa Blanca.

Uno de los mejores equipos en la primera fecha del Mundial 2026 fue Francia, que trabajó en el estreno ante el buen equipo de Senegal, al que le pudo ganar gracias a un brillante segundo tiempo. La figura de ese encuentro está en la mira de Real Madrid.

La FIFA escogió a Michael Olise como el mejor de la cancha en la victoria de los galos, futbolista que se transforma en la obsesión de los merengues en el mercado de fichajes.

El zurdo está demostrando su clase en la Copa del Mundo, y en Bayern Múnich se frotan las manos, porque el elenco alemán declaró que si quieren al delantero tendrán que pagarles una fortuna por su fichaje.

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La “mega oferta” que prepara Real Madrid por Michael Olise

El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, quiere tirar la casa por la ventana y pretende armar un plantel de lujo, para que así José Mourinho no tenga excusas y lo gane todo.

Ya llegaron Bernando Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, pero ahora los merengues van por Michael Olise, con una propuesta brutal sobre la mesa, según adelanta Marca.

Real Madrid ofreció 150 millones a Atlético Madrid por Julián Álvarez, propuesta que fue rechazada y ocuparían parte de ella para ir por Olise.

“El Madrid, de hecho, puede subir la puja por encima de los 200 millones de euros, con límite en la frontera de los 220“, señaló el medio español.

Michael Olise es el gran deseo de Real Madrid. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

El equipo merengue confía en que la operación se haga, y apunta a que Kylian Mbappé convenza a Olise, a quien llegó de loas luego de la victoria sobre Senegal en el Mundial.

“Con Michael es súper fácil, porque es un jugador que siempre mantiene la cabeza alta, con él solo tienes que pensar en ofrecerle una solución, una línea de pase, y él lo ve”, dijo el goleador.

Real Madrid mira el Mundial y quiere tener a los mejores jugadores de la Copa para la temporada 2026-2027, con Mourinho como el gran administrador.

En síntesis

Francia venció a Senegal en el estreno del Mundial 2026 con una gran actuación.

venció a Senegal en el estreno del con una gran actuación. Michael Olise fue elegido el mejor de la cancha y es pretendido por Real Madrid .

fue elegido el mejor de la cancha y es pretendido por . El club español puede ofrecer entre 150 y 220 millones de euros por Olise.