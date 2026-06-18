El humorista hizo un barrido de la actualidad nacional y la Copa del Mundo con su actuación del DT de Uruguay.

Stefan Kramer lo volvió a hacer. El humorista sigue prendido con el Mundial 2026 y esta vez lanzó una aplaudida imitación de Marcelo Bielsa, uno que sigue dando que hablar en el torneo.

Es que el ex DT de la Roja fue viral con su foto mirando hacia abajo en la postal oficial de la Copa del Mundo. Eso, sumado a sus frases de que no tiene que dar explicaciones, hicieron que el humorista chileno festinara en un video.

“No voy a sonreír. No soy Hotuiti ni me le parezco a José Antonio Neme, no soy modelo, tampoco siento que tenga que dar explicación, si la pizza lleva piña o si es metáfora o es hipérbole”, dijo, repasando al Presidente José Antonio Kast y su confusión con esa última frase.

El video de Kramer a lo Bielsa:

Anunciando su Show de Emergencia el 19 y 29 de junio en el Teatro San Ginés, Stefan Kramer sacó carcajadas a lo Marcelo Bielsa. El humorista repasó la actualidad nacional y también del Mundial 2026 imitando al DT.

Por su parte, el entrenador de Uruguay sigue en la polémica en el torneo, donde fue claro al responder a las críticas de su foto. Bielsa dijo que “no tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo, estaba enfrentando a las cámaras y esa fue la foto que obtuvieron de mí”.

“No tengo ninguna respuesta. También debería explicar por qué no miro a los interlocutores, pero no son explicaciones que deba dar”, cerró el ex entrenador de la selección chilena.

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Uruguay empató igualó 1-1 en el debut mundialero ante Arabia Saudita, dejando dudas en la hinchada sobre el mandato del “Loco”. El 21 de junio jugará ante Cabo Verde y cinco días más tarde cerrará el Grupo H ante España.