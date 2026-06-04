El humorista nacional hizo una divertida parodia de lo que sucede con la posible llegada de Mourinho al Real Madrid.

Stefan Kramer últimamente ha ido reinventando sus personajes. Y para hacerlo miró hacia Europa, imitando a figuras del fútbol mundial.

Hace poco menos de un mes sorprendió con Luis Enrique, quien le salió igualito. Ahora vuelve a la carga con la noticia del momento, el regreso de José Mourinho al Real Madrid en caso de que Florentino Pérez sea elegido presidente del club.

Simulando una conferencia del entrenador portugués, recibe una llamada de Florentino Pérez y le señala que hay acuerdo de volver al Real Madrid “hace seis meses”.

Hace hincapié que el cuadro merengue debe ser un cuadro de “chicos malos” con Kylian Mbappé, Vinícius y Federico Valverde. “Acá está el caos”, le dice Florentino.

Stefan Kramer como Mou

Segunda parte: entrevista a Florentino

También creó una conversación de Florentino Pérez con el connotado periodista español Josep Pedrerol, donde hace una parodia del presidente de Real Madrid.

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“Yo no tomo decisiones, son los socios del Madrid”, y se crea una entretenida dinámica que está muy bien lograda con el comunicador hispano.

ver también “Mientras en la tele hablan”: Revelan la condición para que José Mourinho vuelva a dirigir el Real Madrid

La gente reaccionó a este trabajo de Kramer. Le señalan que “le hizo bien el hate en Viña” y que “perdona quienes dijeron que estabas acabado”.

Kramer lo hizo otra vez.

Mira los video de Kramer