Universidad Católica se juega su última carta en la Copa de la Liga este fin de semana ante Cobresal. Los Cruzados están obligados a ganar y esperar una victoria de Universidad de Concepción frente a Ñublense para avanzar a semifinales.
El panorama no es simple para la UC, porque además de sumar tres puntos, necesita descontar la diferencia de gol que hoy favorece a los chillanejos, líderes del grupo con 11 unidades y un saldo de +5. Los Cruzados llegan con 8 puntos y una diferencia de +2.
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Los Cruzados necesitan un triunfo para ser líderes del Grupo B – Photosport
¿Dónde ver U. Católica vs. Cobresal EN VIVO?
En el marco de la Copa de la Liga 2026, el encuentro entre Universidad Católica y Cobresal, programado para el próximo sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Claro Arena, se podrá ver de manera exclusiva a través de HBO Max.
¿Cómo ver el partido en HBO Max?
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Tabla de posiciones Grupo B Copa de la Liga
|Pos
|Equipo
|PTS
|PJ
|DG
|1
|Ñublense
|11
|5
|+5
|2
|Universidad Católica
|8
|5
|+2
|3
|Universidad de Concepción
|4
|5
|-3
|4
|Cobresal
|4
|5
|-4