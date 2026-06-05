Los Cruzados necesitan un triunfo y esperar la caída de Ñublense, para ser líderes del Grupo B.

Universidad Católica se juega su última carta en la Copa de la Liga este fin de semana ante Cobresal. Los Cruzados están obligados a ganar y esperar una victoria de Universidad de Concepción frente a Ñublense para avanzar a semifinales.

El panorama no es simple para la UC, porque además de sumar tres puntos, necesita descontar la diferencia de gol que hoy favorece a los chillanejos, líderes del grupo con 11 unidades y un saldo de +5. Los Cruzados llegan con 8 puntos y una diferencia de +2.

En Jugabet un triunfo de los Cruzados paga 1.46 gracias a la mega cuota. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 14.600. El empate paga 4.87 y la victoria del visitante 7.08.

Los Cruzados necesitan un triunfo para ser líderes del Grupo B – Photosport

¿Dónde ver U. Católica vs. Cobresal EN VIVO?

En el marco de la Copa de la Liga 2026, el encuentro entre Universidad Católica y Cobresal, programado para el próximo sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Claro Arena, se podrá ver de manera exclusiva a través de HBO Max.

¿Cómo ver el partido en HBO Max?

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