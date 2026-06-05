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Copa de la Liga

No va por TV: Confirman dónde ver EN VIVO U. Católica vs. Cobresal en Copa de la Liga

Los Cruzados necesitan un triunfo y esperar la caída de Ñublense, para ser líderes del Grupo B.

Por Franccesca Arnechino

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Católica enfrenta a Cobresal en la fecha 6 de la Copa de la Liga.
© PhotosportCatólica enfrenta a Cobresal en la fecha 6 de la Copa de la Liga.

Universidad Católica se juega su última carta en la Copa de la Liga este fin de semana ante Cobresal. Los Cruzados están obligados a ganar y esperar una victoria de Universidad de Concepción frente a Ñublense para avanzar a semifinales.

El panorama no es simple para la UC, porque además de sumar tres puntos, necesita descontar la diferencia de gol que hoy favorece a los chillanejos, líderes del grupo con 11 unidades y un saldo de +5. Los Cruzados llegan con 8 puntos y una diferencia de +2.

En Jugabet un triunfo de los Cruzados paga 1.46 gracias a la mega cuota. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 14.600. El empate paga 4.87 y la victoria del visitante 7.08.

Los Cruzados necesitan un triunfo para ser líderes del Grupo B – Photosport

Los Cruzados necesitan un triunfo para ser líderes del Grupo B – Photosport

¿Dónde ver U. Católica vs. Cobresal EN VIVO?

En el marco de la Copa de la Liga 2026, el encuentro entre Universidad Católica y Cobresal, programado para el próximo sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Claro Arena, se podrá ver de manera exclusiva a través de HBO Max.

¿Cómo ver el partido en HBO Max?

  1. Acceder con TNT Sports Premium (sin costo adicional)
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  • Quienes ya cuenten con TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max, autenticando con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.
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Paso a paso para acceder a TNT Sports en HBO Max

  • Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente:
    • Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max
    • Seleccionar “Iniciar sesión”
    • Elegir la opción “Conectar con tu proveedor”
    • Buscar el operador de TV correspondiente
    • Ingresar con los datos de usuario (correo y contraseña del servicio contratado)
    • Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido
    • Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido
  1. Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max
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● Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.

Tabla de posiciones Grupo B Copa de la Liga

Pos Equipo PTS PJ DG
1 Ñublense 11 5 +5
2 Universidad Católica 8 5 +2
3 Universidad de Concepción 4 5 -3
4 Cobresal 4 5 -4
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