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Copa de la Liga

Tabla del Grupo B de la Copa de la Liga: clasifica Ñublense, la UC eliminada pese a golear

La tabla del Grupo B de la Copa de la Liga: clasifica Ñublense y la Católica es eliminada igual que Colo Colo.

Por Diego Jeria

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Tabla: Ñublense clasifica y deja fuera a la Católica en la Copa de la Liga.
© PhotosportTabla: Ñublense clasifica y deja fuera a la Católica en la Copa de la Liga.

Se cerró el Grupo B de la Copa de la Liga 2026, la primera edición de la nueva competencia del fútbol chileno. Y tal como en la zona de Colo Colo, la favorita Universidad Católica se despidió eliminada.

Cerradas las seis fechas es Ñublense quien avanza a las semifinales del torneo al quedarse con el primer lugar de la tabla y, por consiguiente, el único cupo a la siguiente fase.

La única opción de la Católica era golear a Cobresal, esperando que Ñublense cayera frente a Universidad de Concepción. La UC hizo su tarea, pero los chillanejos también…

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Universidad Católica derrotó por 5-1 a Cobresal en el estadio Claro Arena, mientras en paralelo Ñublense se impuso 2-1 sobre la parte final ante el Campanil.

Frente en alto: La UC eliminada de la Copa de la Liga, pero con goleada ante Cobresal.

Frente en alto: La UC eliminada de la Copa de la Liga, pero con goleada ante Cobresal.

Así las cosas, Ñublense termina primero en la tabla con 14 puntos y sigue en competencia. La católica (11), Universidad de Concepción (4) y Cobresal (4) dijeron adiós eliminados.

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Cabe recordar que en el Grupo A ya clasificó Coquimbo Unido, dejando sin chances a Colo Colo, que aún debe cerrar su participación ante Huachipato.

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Este domingo se cerrará el resto de las zonas: en el Grupo C O’Higgins ya está clasificado, mientras Universidad de Chile llega colgando en el Grupo D con Audax Italiano y La Calera mejor ubicados en la tabla.

La tabla del Grupo B

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