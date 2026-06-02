Universidad de Chile llega tercera a la definición del Grupo D de la Copa de la Liga y depende de otros para clasificar a las semifinales.

La Liga de Primera se toma un descanso y le da el paso a la sexta y última fecha de la Copa de La Liga. Este domingo Universidad de Chile no la tiene fácil para clasificarse a la siguiente ronda, lo que podría marcar el segundo fracaso azul del año tras el adiós inmediato en Copa Sudamericana.

En la Copa de La Liga los azules son terceros con siete puntos en el Grupo D, superados por el líder Audax Italiano (10) y Unión La Calera (10). Deportes La Serena es colista con sólo un positivo en el cuarto puesto. Sólo uno clasifica a las semifinales.

Por reglamento la tabla se ordena con los siguientes criterios y el este orden: mayor cantidad de puntos; mayor diferencia de goles a favor; mayor cantidad de partidos ganados; mayor cantidad de goles convertidos; mayor cantidad de goles de visita marcados; menor cantidad de tarjetas rojas recibida; menor cantidad de tarjetas amarillas recibidas; y sorteo.

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La combinación de resultados que necesita la U

Es decir, la U necesita derrotar a Audax Italiano y que La Calera pierda contra La Serena. Así, los tres quedarían igualados con 10 puntos, pero la U tiene mejor diferencia de goles que floridanos y cementeros.

La U va por un triunfo contra Audax mirando en paralelo el duelo de La Calera.

Así las cosas un triunfo por 1-0 o cualquier otro, más cualquier derrota de La Calera, mete a Universidad de Chile en la siguiente ronda de la Copa de la Liga. Pero ojo: un empate o una victoria de Los Cementeros elimina por completo cualquier opción de la U.

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En el duelo de la primera rueda del grupo, la U derrotó por 1-3 a Audax en La Florida, mientras La Calera venció 2-1 a La Serena en el Nicolás Chahuán. Por la Liga de Primera, los azules y verdes igualaron sin goles (0-0) a fines de enero, por la primera fecha.

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La U recibe a Audax este domingo 7 de junio, desde las 12:30 horas en el Estadio Nacional, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. A mismo tiempo, en paralelo, La Calera visita a La Serena.

Tabla del Grupo D

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Resumen:

-Universidad de Chile marcha tercera en el Grupo D con siete unidades acumuladas.

-El club azul enfrentará a Audax Italiano el domingo 7 de junio a mediodía.

-La Copa de la Liga clasifica a semifinales únicamente al líder de grupo.