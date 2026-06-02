El defensor chileno figura entre los jugadores que dejarían River Plate durante el próximo mercado de fichajes, donde desde la U siguen atentos a una situación que podría abrir una inesperada oportunidad.

River Plate se prepara para una profunda renovación de su plantel de cara al próximo mercado de fichajes. Según diversos reportes desde Argentina, el club contempla la salida de varios jugadores en busca de reestructurar el equipo para el segundo semestre, una lista en la que aparece el nombre del defensor chileno Paulo Díaz.

La posible partida del seleccionado nacional ha generado expectación tanto en Argentina como en Chile, ya que su experiencia y regularidad lo convierten en una pieza atractiva para distintos clubes y en esa línea, aparecería Universidad de Chile como uno de los interesados.

Sin embargo, el periodista Miguel Hoffman reveló que hay problema para su fichaje. “El chileno es uno de los sueldos más altos del plantel”. Pero a las pocas horas, se abrió una nueva esperanza para los hinchas azules.

Hay esperanza para los hinchas de la U por Paulo Díaz

A través de sus redes, el comunicador Juan Cortese señaló que el cuadro millonario solo quiere la salida del chileno, sin importar el costo.

“Paulo Díaz ya se fue, hace rato que se fue. Si el representante no le encuentra un mejor destino para pagarle la ficha a River, River se hará cargo de la recisión de contrato y quedará libre. Pero no quieren pagarle más un sueldo a un futbolista que saben que lo van a utilizar”, señaló.

El jugador dejará River en este mercado. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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El jugador chileno regresó el 2019 al equipo argentino convirtiéndose en una de las piezas principales de la escuadra, sin embargo, en las últimas temporadas el jugador fue perdiendo protagonismo, por lo que su nombre es uno de los que lidera esta poda de jugadores.

En síntesis: