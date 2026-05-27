El Pollo Darío Bottinelli se refirió al nivel del zaguero central chileno, quien parece tener los días contados en la Banda Sangre. También felicitó a Wanderers por ganar la Libertadores Sub 20 y descartó ser DT en el corto plazo.

El chileno Paulo Díaz tuvo participación en el empate 1-1 entre River Plate y el Red Bull Bragantino en la Copa Sudamericana. Fue en los días previos a una dolorosa final de la Liga Profesional de Argentina. A pesar de que el equipo adiestrado por Eduardo Coudet logró ponerse en ventaja, perdió el título.

Belgrano de Córdoba tuvo la calidad y puntería suficiente para sacarse de encima ese par de tantos y timbrar un 3-2 para bajar su primera estrella en la élite del fútbol trasandino. Una derrota más de la Banda Sangre ante el Pirata. Como cuando el elenco celeste los mandó a la B Nacional.

“Duele, era una final que todo el hincha de River esperaba ganar. Pero son cosas que pasan en el fútbol”, graficó en ADN Deportes Darío Bottinelli, otrora enganche de Universidad Católica. Allí tuvo dos ciclos. En el primero, fue campeón en 2010. También tuvo un paso por el Audax Italiano. Y hoy, es el director del fútbol infanto-juvenil de River Plate.

Darío Bottinelli en River Plate.

El Pollo suma un par de años en aquel cargo. Puede opinar con mucho conocimiento de causa del día a día en la Banda Sangre. En el citado programa, le consultaron por Paulo Díaz. “Hizo una carrera excelente acá en River”, apuntó Bottinelli.

Paulo Díaz en acción por la Roja, donde no terminó llamado al cierre de las Eliminatorias 2026. (Angelo Saavedra/Photosport).

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“Esperamos ver su futuro con más actividad para todos los que les gusta el fútbol de Paulo”, afirmó el otrora volante ofensivo de San Lorenzo y el Toluca de México, entre otros clubes.

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Bottinelli aplaude a Paulo Díaz en River Plate y da consejo al fútbol chileno por Wanderers campeón de América

El chileno Paulo Díaz tiene la venia de Darío Bottinelli por el nivel que ha exhibido en los más de 200 partidos por River Plate. El Pollo fue consultado también por el equipo de Santiago Wanderers que conquistó la Copa Libertadores Sub 20 tras vencer a Flamengo de Brasil en la final.

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“Fue muy importante, una demostración de que si hacen bien las cosas en el fútbol juvenil chileno se puede aportar mucho a los equipos y la selección mayor. Cada vez hay que hacer más torneos internacionales seguidos”, recetó Bottinelli en esta charla con radio ADN.

Agregó “que los chicos viajen a competir con jugadores de Europa y el extranjero. Eso los hará crecer mucho más”. Pero descartó que vaya a ser director técnico. Al menos en el corto plazo, pues piensa que tiene etapas por quemar en su carrera fuera de la cancha.

Darío Bottinelli festeja un gol ante Cobresal en El Salvador en 2014. (Pedro Tapia/Photosport).

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“Siempre me ha gustado ser entrenador. Ojalá de acá a unos años pueda tener esa posibilidad, pero no es algo que quiero ahora. Hay que prepararse, los jugadores exigen mucho. Y parte del proceso es estar bien preparado para estar a la altura cuando me toque. Hay que tener paciencia”, manifestó Darío Bottinelli, quien estará pendiente al archirrival: Boca Juniors recibirá a Católica en una suerte de final del Grupo D en la Copa Libertadores.

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