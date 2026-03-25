El autor del penal que consagró a Santiago Wanderers como campeón de la Copa Libertadores Sub 20 destapó su fanatismo por Arturo Vidal y también sus ambiciones para el futuro. Las referencias son para un habilidoso extremo surgido en las inferiores del Decano.

Su nombre es Ignacio Flores y provocó el jolgorio caturro con ese tiro rasante con el que cerró la serie ante el Flamengo de Brasil en la gran final por el trofeo más deseado de América. “En la semana lo practiqué mucho”, aseguró el “11” del equipo adiestrado por Felipe Salinas en Golazo de Radio Valparaíso.

Añadió que “siempre me ha gustado patear penales. Lo practiqué, practiqué y practiqué hasta que se dio”. Una prueba de que la persistencia a veces inclina la balanza a favor. Aunque Flores no se cree el cuento. Sabe que le falta mucho camino por recorrer en el fútbol profesional.

Ignacio Flores festeja con el trofeo de la Copa Libertadores Sub 20. (Foto: Instagram).

“Siempre con humildad, trabajando para el equipo. El profe nos da la confianza en todo y le respondí como se debe. Todos estamos esperando la oportunidad en el primer equipo: jugar, ganar minutos en primera”, manifestó el jugador de 19 años.

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Ignacio Flores: campeón con Wanderers en la Libertadores y fanático de Arturo Vidal

La vida se hace de sueños cumplidos y pendientes e Ignacio Flores materializó uno con Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20 disputada en Ecuador, pero también quiere emular el camino de Arturo Vidal. Su gran espejo en el fútbol profesional.

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Aunque no jueguen en la misma posición. “Me gustaría jugar en Italia en la Juventus. Por Arturo Vidal. Es mi ídolo”, reveló Flores, quien trabaja con la mira puesta en esa ambiciosa meta de llegar a uno de los clubes más grandes de la Serie A y de Europa. Y donde el King mostró su faceta de amuleto para ganar títulos.

Arturo Vidal disputó 171 partidos en la Juventus: anotó 48 goles y regaló 25 asistencias. (Marco Luzzani/Getty Images)

Fueron siete las consagraciones del King en la Vecchia Signora. Y una distinción por haber sido el mejor jugador de la Serie A. Por cierto, la recepción de la hinchada no fue sorpresa para Flores. “Esto es Wanderers, un club hermoso que siempre se ha caracterizado por una hinchada así. No me extraña que nos reciban de esta forma”, cerró el Nacho Flores. Con más confianza que nunca para soñar en grande…

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