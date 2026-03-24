La historia de Alexander Dubó en el plantel de Santiago Wanderers que ganó la Copa Libertadores Sub 20 conmovió a todos. Fue él quien recordó esos días terribles del año pasado. “Estuve en coma dos meses, me operaron del cráneo y me abrieron de acá hasta acá”, dijo e hizo un gesto desde una oreja a la otra por arriba de su cabeza.

Por eso mismo, Dubó ha disfrutado a concho esta consagración del Decano, que se impuso a Flamengo de Brasil por penales tras haber derrotado a Palmeiras en la semifinal del certamen realizado en Ecuador. Este martes 24 de enero, la delegación del cuadro caturro volvió a Chile.

El plantel encabezado por Felipe Salinas tuvo un cálido recibimiento de la ciudad, que incluyó una visita municipal. Y Dubó graficó el sentir de los chicos tras esta consagración histórica. “Siempre está la gente wanderina, acá y en todo Chile”, dijo el lateral izquierdo de 18 años.

“Era obvio el recibimiento, era de esperarse, si es la hinchada más grande del mundo”, apuntó Dubó, con mucho orgullo. El zurdo jugó cuatro partidos en el certamen y regaló una asistencia. También contó detalles del eterno festejo tras obtener el trofeo más deseado de América en esta categoría.

Dubó reconoció que “la mayoría nos dormimos a las 8 de la mañana”. Una señal inequívoca de lo buena que estuvo la celebración. Y de lo importante que es festejar los logros propios y colectivos. Pero en la interna del plantel caturro saben que los triunfos son efímeros en esta actividad.

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Alexander Dubó, campeón de la Libertadores Sub 20 con Wanderers: “Si no fuera por mi familia…”

Alexander Dubó había firmado su primer contrato profesional con Wanderers antes de emprender el desafío de la Copa Libertadores Sub 20. Y tiene claro que esta consagración no puede ser motivo de relajo. Sabe que hay mucho camino por recorrer este 2026.

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Alexander Dubó cumplirá 19 años el 21 de septiembre. En 2025 firmó su primer contrato profesional. (Foto: Santiago Wanderers).

“Ahora debemos prepararnos para ganar un puesto en el primer equipo”, apuntó Dubó con mucha ambición. También al tanto de que el plantel profesional que dirige el uruguayo Francisco Palladino no ha podido despegar definitivamente en la Primera B.

Y su gran felicidad con este premio tuvo especiales destinatarios. “Contento de compartir este logro con mi familia, si no fuera por ellos no estaría acá. Me están esperando en Valparaíso para celebrar”, admitió Dubó, a quien todavía le queda una patita de jolgorio más antes de centrarse en el desafío del primer equipo.

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Así festejó la hinchada de Wanderers este título. (Sebastian Cisternas/Photosport).

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Wanderers cosecha seis puntos al cabo de cinco partidos en la Primera B 2026 y así se ubica en la tabla.

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